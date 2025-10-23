Realme GT8 Pro donosi izmjenjive module kamere, a cijeli sustav potpisuje japanski Ricoh

Realme GT8 Pro na prvi pogled ne izgleda puno drugačije od ostalih mobitela ovog ranga. No, riječ je zapravo o mobitelu koji ima mogućnost izmjene modula kamere za laku promjenu izgleda uređaja

Bug.hr četvrtak, 23. listopada 2025. u 07:47
Realme GT8 Pro 📷 Foto: Realme
Realme GT8 Pro Foto: Realme
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,79” LTPO AMOLED, 1B boja, 144 Hz, HDR, Dolby Vision, 1.440 × 3.136 px (19,5:9), ~508 PPI
Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition
RAM / Memorija 12 ili 16 GB RAM / 256 GB, 512 GB ili 1 TB (UFS 4.1)
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.8, 22 mm (širokokutna), 1/1.56", 1.0 µm, multi-directional PDAF, OIS
- 200 MP, f/2.6, 65 mm (periskopska telefoto), 1/1.56", PDAF, OIS, 3x optički zoom
- 50 MP, f/2.0, 16 mm (ultraširoka), 116°, 1/2.88"
Prednja kamera 32 MP, f/2.4
Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS
Baterija 7.000 mAh (Si/C Li-Ion) / 120 W žično punjenje (50% za 15 min, 100% za 43 min), 50 W bežično (79 min do 100%)
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 161.8 × 76.9 × 8.2 mm / 218 g
Operacijski sustav Android 16, Realme UI 7 (do 4 velika ažuriranja)
Datum predstavljanja 21. listopada 2025.

Oblici modula kamera nisu odveć kreativni, uglavnom se tu radi o okruglim i kvadratnim oblicima, bez prostora za prilagodbu. To Realme želi promijeniti, stoga njihov najnoviji flagship, GT8 Pro, donosi mogućnost izmjene modula kamere, što omogućuje mijenjanje izgleda uređaja u nekoliko jednostavnih koraka.

Kako objašnjavaju iz Realmea, kućište kamere pričvršćeno je pomoću dva Torx vijka sa strane, a sam sustav koristi magnete koji omogućuju brzo postavljanje modula, nakon čega se vijci zategnu radi dodatne sigurnosti. Realme će nuditi razne dizajne, kvadratne, okrugle i „robotske”, a svi će biti dostupni za kupnju na njihovom webu. Također, korisnici će ih moći i 3D ispisati te napraviti svoj dizajn.

Treba, doduše, imati na umu da se ovime mijenja isključivo dizajn kamere, a ne i hardver. Senzori su, neovisno o modulu kojeg korisnik izabere, uvijek na istoj poziciji. 

Na prednjoj strani mobitela nalazi se 6,79-inčni AMOLED zaslon QHD+ rezolucije s frekvencijom osvježavanja od 144 Hz. Svjetlina doseže do 2.000 nita u normalnim uvjetima korištenja, a po potrebi može skočiti i do 4.000 nita. Uz to,. Zaslon podržava i široku paletu boja te HDR prikaz, a u njega je ugrađen i ultrazvučni čitač otiska prsta.

Realme GT8 Pro pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 Extreme Edition, trenutno najjači SoC iz Qualcomma, uparen s do 16 GB LPDDR5X RAM-a i 1 TB UFS 4.1 pohrane. Realme je također ugradio i vlastiti R1 grafički čip za dodatnu optimizaciju prikaza i igraćih performansi, tako da problema sa zastajkivanjem u zahtjevnijim igrama neće biti.

Što se tiče sustava kamere koji je podešen u suradnji s japanskim Ricoohom, njega predvodi 50-megapikselni glavni senzor veličine 1/1.56 inča i otvora blende f/1.8. Tu je i 200-megapikselni periskopski telefoto senzor s 3x optičkim zumom uz OIS stabilizaciju u dvije osi te 50-megapikselni ultraširoki senzor. Dostupno je za korištenje pet Ricoh GR filtra – Positive, Negative, High-contras B&W, Standard i Monochrome.

Realme GT8 Pro ima i bateriju ukupnog kapaciteta 7.000 mAh, raspoređenu u dvije Si/C ćelije. Podržava 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje, a unatoč većem kapacitetu, debljina uređaja iznosi respektabilnih 8,2 mm. Od ostalih značajki, spomenimo IP66, IP68 i IP69 certifikate otpornosti na prašinu i vodu.

Mobitel će biti dostupan za kupnju u bijeloj, zelenoj i plavoj boji, a njegov dolazak u Europu još nije potvrđen, iako je poprilično vjerojatan. U Kini je početna inačica oko 480 eura.

