Realme ima mobitel za ljubitelje F1 tima Aston Martina

Posebno izdanje Realmeovog GT-a 8 Pro donosi izgled i detalje nadahnute F1 timom Aston Martina, ali, na žalost nekih, samo za kinesko tržište

Realme je predstavio posebno izdanje svog flagshipa koje će se svidjeti ljubitelja F1 tima Aston Martina. Radi se o modelu GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition, koji se ističe tirkiznim stražnjim poklopcem s emblemom tima te žutim detaljima, uključujući i tipku za uključivanje u istoj boji.

Mobitel dolazi u posebnoj kutiji s nekoliko predmeta nadahnutih Formulom 1. Uz mobitel se dobije dodatni dizajn modula kamera, zelene boje s uzorkom karbonskih vlakana, a dobiju se i dvije zaštitne maske, posebno dizajniran alat za vađenje SIM kartice te punjač.

Foto: Realme

Ova verzija GT-a 8 Pro dolazi i s drugačijim sučeljem s redizajniranim ikonama, pozadinama i zaključanim zaslonom. Sve je, naravno, u duhu F1 tima Aston Martina. Što se tiče specifikacije, razlike između ove inačice GT-a 8 Pro i one obične – nema.

Foto: Realme

Istaknimo da će GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition biti dostupan za kupnju samo za kinesko tržište. Oni koji baš žele, vjerojatno će ga moći uvesti u Europu preko određenih posrednika dobro poznatih među ljubiteljima kineskih mobitela.