Realme ima mobitel za ljubitelje F1 tima Aston Martina

Posebno izdanje Realmeovog GT-a 8 Pro donosi izgled i detalje nadahnute F1 timom Aston Martina, ali, na žalost nekih, samo za kinesko tržište

Matej Markovinović ponedjeljak, 10. studenog 2025. u 18:25
📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Realme je predstavio posebno izdanje svog flagshipa koje će se svidjeti ljubitelja F1 tima Aston Martina. Radi se o modelu GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition, koji se ističe tirkiznim stražnjim poklopcem s emblemom tima te žutim detaljima, uključujući i tipku za uključivanje u istoj boji.

Mobitel dolazi u posebnoj kutiji s nekoliko predmeta nadahnutih Formulom 1. Uz mobitel se dobije dodatni dizajn modula kamera, zelene boje s uzorkom karbonskih vlakana, a dobiju se i dvije zaštitne maske, posebno dizajniran alat za vađenje SIM kartice te punjač.

📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Ova verzija GT-a 8 Pro dolazi i s drugačijim sučeljem s redizajniranim ikonama, pozadinama i zaključanim zaslonom. Sve je, naravno, u duhu F1 tima Aston Martina. Što se tiče specifikacije, razlike između ove inačice GT-a 8 Pro i one obične – nema.

📷 Foto: Realme
Foto: Realme

Istaknimo da će GT 8 Pro Aston Martin Limited Edition biti dostupan za kupnju samo za kinesko tržište. Oni koji baš žele, vjerojatno će ga moći uvesti u Europu preko određenih posrednika dobro poznatih među ljubiteljima kineskih mobitela.

 



