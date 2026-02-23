Ovako će izgledati Nothing Phone (4a)

Nothing je uoči predstavljanja otkrio dizajn Phonea (4a), potvrdivši zadržavanje prepoznatljivog transparentnog izgleda, ali uz dodatak nove Glyph Bar trake

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 15:28
Phone (4a) 📷 Foto: Nothing
Phone (4a) Foto: Nothing

Nothing će 5. ožujka službeno predstaviti svoju novu seriju mobitela srednjeg ranga, Phone (4a), a nakon brojnih glasina i procurjelih specifikacija, sada su objavili i kako će izgledati jedan od nadolazećih modela.

Radi se, naime, o modelu Phone (4a) koji će, kao što se i očekivalo, zadržati transparentni dizajn karakterističan za Nothingove proizvode. Ovaj će model imati još izraženiji, otvoreniji donji dio stražnjice, a osim u prikazanoj bijeloj, bit će dostupan i u crnoj, plavoj i ružičastoj boji.

Jedna od najvećih promjena kod Phonea (4a) je Glyph Bar, koja zamjenjuje dosadašnji Glyph Interface. Glyph Bar sastoji se od šest kvadratnih LED polja smještenih uz sustav kamera, pri čemu svako polje ima devet zasebno upravljivih mini-LED dioda. Kao i prije, osvjetljenje će biti programabilno, a potvrđeno je i da su LED-ice svjetlije nego na prethodnim Nothingovim mobitelima.

Phone (4a) 📷 Foto: Nothing
Phone (4a) Foto: Nothing

Na fotografiji se također vidi i blago izmijenjen raspored tipki mobitela pa je tako Essential tipka sada na lijevoj strani, kako bi se jasnije odvojila od tipki za uključivanje i glasnoću koje su i dalje smještene na desnom boku.

Od specifikacija, Phone (4a) trebao bi imati 6,78-inčni AMOLED zaslon FHD+ rezolucije od 120 Hz, Qualcommov Snapdragon 7s Gen 4 SoC uz 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije te bateriju kapaciteta 5.400 mAh s podrškom za 50-vatno žično punjenje.

Stražnji sustav kamere imat će glavni senzor od 50 MP, 50-megapikselni telefoto senzor s 3,5x optičkim zumom te 8-megapikselni ultraširoki senzor. Uz Phone (4a) bit će predstavljen i Phone (4a) Pro.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi