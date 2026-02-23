Ovako će izgledati Nothing Phone (4a)

Nothing će 5. ožujka službeno predstaviti svoju novu seriju mobitela srednjeg ranga, Phone (4a), a nakon brojnih glasina i procurjelih specifikacija, sada su objavili i kako će izgledati jedan od nadolazećih modela.

Radi se, naime, o modelu Phone (4a) koji će, kao što se i očekivalo, zadržati transparentni dizajn karakterističan za Nothingove proizvode. Ovaj će model imati još izraženiji, otvoreniji donji dio stražnjice, a osim u prikazanoj bijeloj, bit će dostupan i u crnoj, plavoj i ružičastoj boji.

Jedna od najvećih promjena kod Phonea (4a) je Glyph Bar, koja zamjenjuje dosadašnji Glyph Interface. Glyph Bar sastoji se od šest kvadratnih LED polja smještenih uz sustav kamera, pri čemu svako polje ima devet zasebno upravljivih mini-LED dioda. Kao i prije, osvjetljenje će biti programabilno, a potvrđeno je i da su LED-ice svjetlije nego na prethodnim Nothingovim mobitelima.

Phone (4a) Foto: Nothing

Na fotografiji se također vidi i blago izmijenjen raspored tipki mobitela pa je tako Essential tipka sada na lijevoj strani, kako bi se jasnije odvojila od tipki za uključivanje i glasnoću koje su i dalje smještene na desnom boku.

Od specifikacija, Phone (4a) trebao bi imati 6,78-inčni AMOLED zaslon FHD+ rezolucije od 120 Hz, Qualcommov Snapdragon 7s Gen 4 SoC uz 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije te bateriju kapaciteta 5.400 mAh s podrškom za 50-vatno žično punjenje.

Stražnji sustav kamere imat će glavni senzor od 50 MP, 50-megapikselni telefoto senzor s 3,5x optičkim zumom te 8-megapikselni ultraširoki senzor. Uz Phone (4a) bit će predstavljen i Phone (4a) Pro.