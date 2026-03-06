Nothingove nove slušalice imaju bateriju koja traje čak 135 sati

Nothingove nove slušalice ističu se autonomijom od čak 135 sati, što u teoriji znači da mogu raditi gotovo pet i pol dana bez prekida i bez potrebe za punjenjem

Matej Markovinović petak, 6. ožujka 2026. u 06:20
Headphone (a) 📷 Foto: Nothing
Headphone (a) Foto: Nothing

Nothing je predstavio Headphone (a), naglavne slušalice koje s jednim punjenjem mogu izdržati čak 135 sati reprodukcije, dok pet minuta punjenja omogućuje do pet sati slušanja glazbe.

Teške su 310 grama, imaju jastučiće od memorijske pjene, a kućište nosi IP52 certifikat, što znači da će biti otporne na prašinu i znoj. Budući da je riječ o povoljnijoj verziji modela Headphone (1), Headphone (a) preuzima i isti sustav upravljanja. Na kućištu se tako nalaze kontrole za podešavanje glasnoće, upravljanje reprodukcijom i promjenu ANC načina rada. No, zanimljivo je da jedna od tipki, Button, može služiti kao daljinski okidač za kameru, a tu je i funkcija Channel Hop koja omogućuje brzo prebacivanje između aplikacija i funkcija bez mobitela.

Što se tiče zvuka, tu su 40-milimetarske zvučničke jedinice s titanijskim premazom, a slušalice imaju i HI-Resolution Audio Wireless certifikat te podršku za LDAC kodek. ANC nudi tri različita načina rada, a za pozive su zadužena tri mikrofona. Kao i na ostalim Nothingovim slušalicama, tako se i na ovima može dodatno prilagoditi zvuk uz osmeropojasni ekvilajzer unutar aplikacije Nothing X.

Nothing Headphone (a) stižu u prodaju 13. ožujka u crnoj, bijeloj i ružičastoj boji po cijeni od 159 eura. Od 6. travnja će se moći kupiti i ograničeno izdanje slušalica u žutoj boji, ali će ono najvjerojatnije biti brzo rasprodano.

Headphone (a)
Headphone (a)

 

