Nothing Phone (2) imat će Snapdragon 8+ Gen 1

Jedan od rukovoditelja Qualcomma slučajno je potvrdio na LinkedInu da će Nothing Phone (2) imati Snapdragon 8+ Gen 1. Objavu je ubrzo preradio, ali što je jednom na internetu, nikad ne nestaje

Iako se o njemu dosta pričalo nakon što je izašao na tržište u srpnju prošle godine, na Nothing Phone (1) mnogi su već zaboravili. Razlog tome vjerojatno su osrednje specifikacije i jaka konkurencija u tom segmentu, ali i neki problemi koji su snašli ovaj mobitel u samom početku prodaje.

No, čini se da Nothing sprema svoj novi mobitel, Phone (2), kojeg će pogoniti prošlogodišnji flagship SoC, Snapdragon 8+ Gen 1. Tu je informaciju na LinkedInu potvrdio jedan od rukovoditelja Qualcomma, Alex Katouzian, iako to nije – smio.

„Čestitam Carlu Peiju i timu Nothinga na lansiranju Phonea (2) sa Snapdragonom 8+ Gen 1. Iščekujem još mnogo suradnji“, napisao je Katouzian na LinkedInu.

Izvorna objava na LinkedIN-u. Screenshot: LinkedIN/91mobile

Izvorna je objava prerađena te sada navodi da će Nothing Phone (2) biti pogonjen SoC-om iz Snapdragon 8 serije. U svakom slučaju, novi Nothingov mobitel mogao bi se dobro smjestiti u kategoriju „ubojice flagshipa“, ovisno, naravno, o cijeni koju će imati.