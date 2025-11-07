Nubia Z80 Ultra stiže u Europu za igrače koji žele vrhunske specifikacije po nižoj cijeni

Kinezi već godinama rade igraće mobitele koji nude flagship specifikacije po cijeni mobitela srednjeg ranga, a jedan od novijih modela, Nubia Z80 Ultra, stiže i u Europu

Bug.hr petak, 7. studenog 2025. u 21:31
SPECIFIKACIJE
Ekran 6,85" AMOLED, 1.216 × 2.688, 144 Hz, 2.592 Hz PWM, HDR10, 2.000 nita (vršno), omjer zaslona 89,5%
Čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAM / Memorija 12 GB / 256 GB, 12 GB / 512 GB, 16 GB / 512 GB, 16 GB / 1 TB (UFS 4.1)
Stražnje kamere - 50 MP, f/1.7, 35 mm (standardna), 1/1.3", PDAF, OIS
- 64 MP, f/2.5, 70 mm (periskopska telefoto, 2.7× optički zoom, OIS)
- 50 MP, f/1.8, 18 mm (ultraširoka), 1/1.55", PDAF
Prednja kamera 16 MP, f/2.0, 24 mm (široka), 1/2.8", ispod zaslona, 1080p@30 fps
Povezivost 5G / LTE / Wi-Fi 7 / Bluetooth 6.0 / NFC / GPS (L1+L2+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS / IR port 
Baterija 7.200 mAh (Si/C Li-Ion), brzo punjenje 90 W (Kina) / 80 W (globalno), bežično 80 W
Konektor za slušalice Ne
Vrsta USB konektora USB-C
Dimenzije i masa 164,5 × 77,2 × 8,6 mm / 227 g
Operacijski sustav MyOS, Android 16
Datum predstavljanja 22. listopada 2025. (Kina)

Kineski igraći mobiteli sve češće stižu i na europsko tržište, a primjer za jedan takav je Nubia Z80 Ultra koji za početnu cijenu od 650 eura donosi vrhunske igraće specifikacije, uključujući veliku bateriju s brzim punjenjem te aktualni Qualcommov flagship SoC, Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Prednju stranu ovog mobitela krasi veliki 6,85-inčni BOE-ov X10 AMOLED zaslon rezolucije 1,5K (1.216 x 2.688) s frekvencijom osvježavanja od 144 Hz te vršnom svjetlinom od 2.000 nita. Kako je Nubia zapravo bivši igraći podbrend ZTE-a, tako su od njega preuzeli neke „fore“, sto ga se ispod zaslona nalazi skrivena prednja kamera sa 16-megapikselnim senzorom.

Nubia Z80 Ultra
Nubia Z80 Ultra

Mobitel pogoni već spomenuti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen na europskom tržištu s do 16 GB LPDDR5X RAM-a i 1 TB UFS 4.1 memorije. Problema s performansama pri igranju neće biti, pogotovo kada se u obzir uzme da je SoC podržan kompozitnim hlađenjem tekućim metalom, uz dodatni sustav hlađenja 3D Ice Steel VC.

Sa stražnje strane Nubije Z80 Ultra nalazi se sustav kamera neobičnog dizajna s 50-megapikselnim glavnim Omnivision 990 senzorom koji ima otvor blende f/1.7 i OIS, 50-megapikselni ultraširoki senzor te periskopski telefoto senzor od 64 MP s 3x optičkim zumom. Iako je riječ o prvenstveno igraćem mobitelu, kvaliteta fotografija i snimaka trebala bi biti na visokoj razini.

Problema neće biti ni s autonomijom jer Nubia Z80 Ultra ima veliku bateriju kapaciteta 7.200 mAh koja podržava 80-vatno žično i 80-vatno bežično punjenje. Uz to ima i ultrazvučni čitač otiska prsta, namjensku tipku za kameru, stereo zvučnike s podrškom za DTS:X Ultra, certifikate za otpornost na vodu i prašinu IP68 i IP69, a softversku stranu pokriva MyOS.

Početni model s 12 GB RAM-a i 256 GB interne memorije koštat će 649 eura, dok će inačica sa 16 GB RAM-a i 512 GB prostora za pohranu biti 799 eura. Verzija mobitela s najviše memorije, 1 TB, bit će 899 eura.



