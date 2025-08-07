OnePlus 15 navodno donosi veliku promjenu dizajna

Dok su flagship modeli OnePlusa poznati po svojim velikim i okruglim sustavima kamere, čini se da će se to s nadolazećim OnePlusom 15 promijeniti

Prema najnovijim glasinama iz Kine, nadolazeći OnePlus 15 značajno će promijeniti dizajn u odnosu na svoga prethodnika, OnePlusa 13. Iako bi se očekivao model s brojem 14, OnePlus ga je preskočio jer se u kineskoj kulturi brojevi koji sadržavaju 4 smatraju – nesretnim.

Naime, najveća promjena odnosi se na stražnju strana mobitela. Navodno više neće biti prepoznatljivog velikog i okruglog sustava kamera koji je krasio prethodne flagshipe OnePlusa, već će ga zamijeniti novi sustav pravokutnog oblika sa zaobljenim kutovima, smješten u gornji lijevi kut stražnje strane.

Ovakvo rješenje podsjeća na nedavno predstavljene modele OnePlusa 13T i 13s, što znači da kineska tvrtka želi uskladiti dizajnerski jezik unutar svojih serija.

OnePlus 13T Foto: OnePlus

Isti izvori navode da bi OnePlus s novim flagshipom mogao odustati i od dosadašnjeg partnerstva s Hasselbladom, čime bi se prekinula višegodišnja suradnja u segmentu mobilne fotografije. Iako će mobitel i dalje nuditi kvalitetan zaslon s naprednom LTPO tehnologijom i iznimno tankim rubovima, razlučivost će biti smanjena na 1.5K, što predstavlja korak unatrag u odnosu na prethodnika.

Očekuje se, također, da će OnePlus 15 biti pokretan Snapdragonom 8 Eliteom 2, dok će glavni senzor kamere imati 50 MP. Baterija će biti velikog kapaciteta, između 7.000 i 7.500 mAh, uz podršku za brzo, 100-vatno punjenje.

Predstavljanje OnePlusa 15 na kineskom tržištu očekuje se ove jeseni, dok će na globalno tržište stići najvjerojatnije početkom sljedeće godine.