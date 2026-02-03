OnePlus 16 trebao bi imati zaslon od 240 Hz i bateriju kapaciteta 9.000 mAh

Ako se ove neslužbene specifikacije pokažu točnima, OnePlus 16 mogao bi, barem neko vrijeme, biti najnapredniji mobitel na tržištu

Matej Markovinović utorak, 3. veljače 2026. u 07:07
OnePlus 15 📷 Foto: OnePlus
OnePlus 15 Foto: OnePlus

Iako je predstavljanje OnePlusa 16 planirano tek za četvrti kvartal ove godine, već se naveliko priča o njegovim specifikacijama koje bi ga trebale smjestiti u sami vrh tržišta flagship mobitela.

Prema najnovijim neslužbenim informacijama, OnePlus 16 imat će ravan BOE-ov X5 OLED zaslon rezolucije 1220p s impresivnom frekvencijom osvježavanja od čak 240 Hz. Pogonit će ga Pro verzija nadolazećeg Qualcommov Snapdragon Elitea Gen 6, za koji se šuška da bi mogao dosezati čak 6 GHz radnog takta. Sve to bit će upareno s LPDDR6 RAM-om i UFS 4.1 internom memorijom.

Što se tiče ostalih specifikacija, može se očekivati velika baterija kapaciteta 9.000 mAh s podrškom za 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Što se pak kamera tiče, očekuju se dva Samsungova ISOCELL HP5 senzora od 200 MP, jedan za glavnu kameru, jedan za telefoto. Uz njih će se naći i novi ultraširoki senzor, ali za sada o njemu nema detalja.

Među sitnijim, ali vrijednim spomena značajkama nalaze se ultrazvučni čitač otiska prsta druge generacije integriran u zaslon, stereo koaksijalni zvučnici te vibracijski motor 0916R.

 

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi