OnePlus 16 trebao bi imati zaslon od 240 Hz i bateriju kapaciteta 9.000 mAh

Ako se ove neslužbene specifikacije pokažu točnima, OnePlus 16 mogao bi, barem neko vrijeme, biti najnapredniji mobitel na tržištu

Iako je predstavljanje OnePlusa 16 planirano tek za četvrti kvartal ove godine, već se naveliko priča o njegovim specifikacijama koje bi ga trebale smjestiti u sami vrh tržišta flagship mobitela.

Prema najnovijim neslužbenim informacijama, OnePlus 16 imat će ravan BOE-ov X5 OLED zaslon rezolucije 1220p s impresivnom frekvencijom osvježavanja od čak 240 Hz. Pogonit će ga Pro verzija nadolazećeg Qualcommov Snapdragon Elitea Gen 6, za koji se šuška da bi mogao dosezati čak 6 GHz radnog takta. Sve to bit će upareno s LPDDR6 RAM-om i UFS 4.1 internom memorijom.

Što se tiče ostalih specifikacija, može se očekivati velika baterija kapaciteta 9.000 mAh s podrškom za 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje. Što se pak kamera tiče, očekuju se dva Samsungova ISOCELL HP5 senzora od 200 MP, jedan za glavnu kameru, jedan za telefoto. Uz njih će se naći i novi ultraširoki senzor, ali za sada o njemu nema detalja.

Među sitnijim, ali vrijednim spomena značajkama nalaze se ultrazvučni čitač otiska prsta druge generacije integriran u zaslon, stereo koaksijalni zvučnici te vibracijski motor 0916R.