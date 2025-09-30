OnePlus potvrdio da njihov novi flagship stiže u Europu

Iako se 'šuškalo' da će OnePlus 15 možda ostati ekskluzivan za Kinu, potvrđeno je da će ipak stići i na europsko tržište

OnePlus je službeno potvrdio da će njihov nadolazeći flagship, OnePlus 15, stići na tržište izvan Kine pa tako i u Europu. Uz tu potvrdu objavili su i službene fotografije mobitela koje praktički prikazuju sve što trebamo znati u pogledu dizajna.

Jedna od glavnih novosti je nova boja i završna obrada nazvana Sand Storm. Kako tvrdi kineski proizvođač, radi se o inovativnom postupku mikro-lučne oksidacije aluminijskog okvira, u kojem se pomoću visokog napona plazme nanosi keramički sloj izravno na metal.

OnePlus tvrdi da ovaj premaz površini daje 3,4 puta veću tvrdoću u odnosu na aluminij te 1,3 puta veću čvrstoću u odnosu na titan. Kažu i da je stražnja ploča izrađena od stakloplastike s glatkom teksturom, čime se dodatno naglašava premium izgled uređaja.

Što se performansi tiče, OnePlus 15 će koristiti najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5 u kombinaciji s unaprijeđenim sustavom hlađenja. Cijena i datum globalnog izlaska za sada još nisu poznati.