Otkriven dizajn i datum predstavljanja Xiaomi 17 Ultre

Fotografije objavljene na Weibou otkrivaju tri boje kućišta Xiaomi 17 Ultre, među kojima je i potpuno nova zelena varijanta s metalik završnom obradom

Xiaomi je službeno potvrdio da će svoj najnapredniji mobitel do sada, Xiaomi 17 Ultra, predstaviti 25. prosinca u Kini. Informaciju su objavili na kineskoj društvenoj mreži Weibo, gdje su također i po prvi puta službeno pokazali dizajn mobitela.

Naime, iz fotografija se može zaključiti da Xiaomi 17 Ultra stiže u crnoj, bijeloj i novoj zelenkastoj inačici, koja se ističe metalik završnom obradom dobivenom uporabom mineralnih čestica na stražnjem poklopcu. Na stražnjoj se strani nalazi i poveći sustav kamere s tri senzora, a cijelo kućište ima debljinu od 8,29 mm.

Xiaomi 17 Ultra Foto: Xiaomi

Iako tehničke specifikacije još nisu službeno potvrđene, očekuje se da će Xiaomi 17 Ultra koristiti Snapdragon 8 Elite Gen 5. Neslužbene informacije govore o glavnom senzoru veličine 1 inča, 200-megapikselnoj periskopskoj telefoto kameri te dodatno unaprijeđenoj Leica optici.

Uz kinesku premijeru zakazanu za Božić, navodi se i da bi Xiaomi 17 Ultra u globalnu prodaju mogao stići ranije nego inače.