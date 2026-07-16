Otkrivene specifikacije Honorovog Robot Phonea

Prema novim neslužbenim informacijama, Honorov nadolazeći Robot Phone mogao bi unatu 200-megapikselnu glavnu i telefoto kameru, Snapdragon 8 Elite Gen 5 i bateriju od 6.000 mAh

Iako je Honor ranije ove godine na CES-u i MWC-u prikazao svoj Robot Phone, nisu otkrili gotovo nikakve specifikacije. No, uoči predstavljanja koje bi se moglo dogoditi sljedećeg mjeseca, kineski leaker Digital Chat Station objavio je važne detalje.

Naime, prema njegovim informacijama, Honorov Robot Phone trebao bi imati ravni zaslon dijagonale između 6,3 I 6,4 inča s rezolucijom od 1,5K. Za performanse bi, prema navodima, trebao biti zadužen Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 koji se trenutno može naći u većini aktualnih flagship mobitela.

Poseban naglasak navodno će biti stavljen na fotografiju. Robot Phone trebao bi koristiti glavnu kameru od 200 MP s 4D gimbal stabilizacijom i otvorom blende f/1.6, uz 50-megapikselnu ultraširoku kameru te 200-megapikselni periskopski telefoto senzor. Navodno bi mogućnosti kamere trebale biti usporedive s onima koje će ponuditi Honor Magic 9.

I na kraju, baterija bi trebala imati kapacitet od 6.000 mAh, što nije na samom vrhu Honorove ponude, ali u usporedbi s brojnim konkurentima, nije ni za baciti.