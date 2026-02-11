Rekordna prodaja iPhonea možda je rezultat nove boje

Iako su tehničke nadogradnje i dalje glavni temelj prodaje, primjer narančastog iPhonea pokazuje koliko dizajn i percepcija brenda mogu također utjecati na tržišni uspjeh

Apple je u četvrtom kvartalu 2025. zabilježio rekordnu prodaju iPhonea, što je rezultiralo i najboljim financijskim kvartalom u povijesti tvrtke. Prihodi su dosegnuli 143,8 milijardi dolara, uz rast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije.

Prema pojedinim analitičarima, neočekivano snažnu potražnju potaknula je - nova boja. Riječ je, naravno, o narančastoj nijansi Cosmic Orange dostupnoj na modelima iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, koja je osobito dobro prihvaćena na jednom od povijesno jačih Appleovih tržišta.

Prema pisanju Financial Timesa, kineski potrošači pozitivno su reagirali na upečatljivu narančastu varijantu, ponajviše zbog toga jer se ističe u masi i naglašava statusni simbol uređaja. Uz to, Kinezima se narančasta svidjela jer navodno podsjeća na estetiku francuskog luksuznog brenda Hermès.