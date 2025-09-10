Ovo su neslužbene specifikacije Sonyjevog 200-megapikselnog senzora za mobitele

Sonyjev prvi 200-megapikselni senzor za mobitele, IMX09E, prvo će se naći u Oppovoj Find X9 Ultri, a možda će ga koristiti i Vivo X300 Ultra

Matej Markovinović srijeda, 10. rujna 2025. u 08:37
📷 Foto: AI ilustracija
Foto: AI ilustracija

Samsungovi ISOCELL senzori od 200 MP već godinama dominiraju tržištem pametnih telefona, a ovoga je proljeća izašla vijest da će uskoro dobiti konkurenciju. Tada je, naime, rečeno da Sony razvija vlastiti 200-megapikselni senzor za glavne kamere najskupljih mobitela na tržištu, no bez puno informacija.

Međutim, nakon nekoliko mjeseci tišine na ovu temu, kineski analitičar Digital Chat Station objavio je koje se specifikacije očekuju kod Sonyjevog novog senzora. Prema njegovim informacijama, taj će senzor navodno nositi oznaku IMX09E te će se u Sonyjevom portfelju pozicionirati tik iznad postojećeg senzora LYT-900.

Radit će se inače o senzoru veličine 1/1,12“ s nativnom veličinom piksela od 0,7 μm, izrađenom u 22-nanometarskom procesu. Podržavat će Hybrid Frame HDR, ultra-visoki dinamički raspon od preko 100 dB i imat će znatno poboljšanu osjetljivost na svjetlo, kao i 2x i 4x fuziju cijelog piksela za lossless zumiranje.

Prvi mobitel koji će dobiti ovaj senzor bit će Oppo Find X9 Ultra, dok se još nagađa hoće li ga koristiti i Vivo X300 Ultra. S druge strane, prema trenutnim glasinama, Xiaomi ga neće ugraditi u svoju nadolazeću Ultru.

 



