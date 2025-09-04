Sony će naplaćivati jednu od najkorisnijih značajki na svojim mobitelima

Korisnici će za korištenje Xperije 1 kao vanjskog monitora za Alpha kamere morati plaćati 5 dolara mjesečno ili 50 dolara godišnje. Ipak, postoji jedan trik kako to zaobići, barem za sada

Jedna od najpopularnijih profesionalnih funkcija Sonyjevih mobitela iz linije Xperia 1, mogućnost korištenja uređaja kao vanjskog monitora za Alpha kamere, od sada se naplaćuje. Ažuriranjem aplikacije Monitor & Control na verziju 2.4.0, Sony je uveo pretplatu za korištenje žične povezanosti, što će vjerojatno razočarati pojedine fotografe i snimatelje.

Naime, umjesto dosadašnje besplatne upotrebe, korisnici će za ovu funkcionalnost morati plaćati 5 dolara mjesečno ili 50 dolara godišnje. Bežično povezivanje i dalje ostaje besplatno, no ono uzrokuje kašnjenje slike, što ga čini praktički beskorisnim za profesionalnu upotrebu.

Kao što se moglo i očekivati, ova promjena izazvala je negativne reakcije među korisnicima, osobito zato što je riječ o funkciji kojom se Sony redovito hvalio u marketinškim materijalima. Štoviše, povezivanje Xperije s Alpha kamerama često je bilo prikazivano kao primjer savršene integracije Sonyjevog ekosustava.

No, treba imati na umu da aplikacija Monitor & Control podržava rad i na brojnim uređajima koji nisu Sonyjevi, uključujući Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Oppo i Appleove uređaje, ali opcija prikaza u visokoj rezoluciji putem USB-a (UVC) i dalje ostaje ekskluzivna samo za Sonyjeve mobitele.

Korisnicima koji žele zadržati staru funkcionalnost bez plaćanja savjetuje se da ne ažuriraju aplikaciju iznad verzije 2.3.1. Oni koji su već prešli na noviju verziju mogu pokušati instalirati stariju putem alternativnih izvora poput APKMirrora.