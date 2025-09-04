Sony će naplaćivati jednu od najkorisnijih značajki na svojim mobitelima

Korisnici će za korištenje Xperije 1 kao vanjskog monitora za Alpha kamere morati plaćati 5 dolara mjesečno ili 50 dolara godišnje. Ipak, postoji jedan trik kako to zaobići, barem za sada

Matej Markovinović četvrtak, 4. rujna 2025. u 18:05
📷 Foto: Sony
Foto: Sony

Jedna od najpopularnijih profesionalnih funkcija Sonyjevih mobitela iz linije Xperia 1, mogućnost korištenja uređaja kao vanjskog monitora za Alpha kamere, od sada se naplaćuje. Ažuriranjem aplikacije Monitor & Control na verziju 2.4.0, Sony je uveo pretplatu za korištenje žične povezanosti, što će vjerojatno razočarati pojedine fotografe i snimatelje.

Naime, umjesto dosadašnje besplatne upotrebe, korisnici će za ovu funkcionalnost morati plaćati 5 dolara mjesečno ili 50 dolara godišnje. Bežično povezivanje i dalje ostaje besplatno, no ono uzrokuje kašnjenje slike, što ga čini praktički beskorisnim za profesionalnu upotrebu.

Kao što se moglo i očekivati, ova promjena izazvala je negativne reakcije među korisnicima, osobito zato što je riječ o funkciji kojom se Sony redovito hvalio u marketinškim materijalima. Štoviše, povezivanje Xperije s Alpha kamerama često je bilo prikazivano kao primjer savršene integracije Sonyjevog ekosustava.

No, treba imati na umu da aplikacija Monitor & Control podržava rad i na brojnim uređajima koji nisu Sonyjevi, uključujući Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Oppo i Appleove uređaje, ali opcija prikaza u visokoj rezoluciji putem USB-a (UVC) i dalje ostaje ekskluzivna samo za Sonyjeve mobitele.

Korisnicima koji žele zadržati staru funkcionalnost bez plaćanja savjetuje se da ne ažuriraju aplikaciju iznad verzije 2.3.1. Oni koji su već prešli na noviju verziju mogu pokušati instalirati stariju putem alternativnih izvora poput APKMirrora.

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi