Pixeli se od sada mogu spojiti na eksterni monitor i koristiti kao stolno računalo

Google uvodi novu funkciju koja Pixel mobitele i tablete pretvara u svojevrsno stolno računalo s višestrukim prozorima i podrškom za tipkovnicu i miš

Google je u sklopu svog najnovijeg Pixel Feature Dropa predstavio novu funkciju koja Pixele pretvara u svojevrsno stolno računalo. Radi se o desktop načinu rada koji omogućuje spajanje mobitela ili tableta na vanjski monitor putem USB-C priključka.

Nakon povezivanja, korisnici će odmah vidjeti sučelje koje podsjeća na klasični desktop. Drugim riječima, aplikacije će im se otvarati u više prozora koje će se zatim moći premještati po zaslonu ili im mijenjati veličinu. Za punokrvno desktop iskustvo, tu je i podrška za miš i tipkovnicu.

Inače, Google je još prošle godine najavio da surađuje sa Samsungom na razvoju koncepta sličnog Samsungovog DeX-u, koji automatski prilagođava izgled sustava kada se mobitel spoji na veći zaslon.

Značajka je dostupna svima koji koriste Pixel 8 i novije Googleove modele. Kompatibilna je i sa sklopivim Pixel 9 i Pixel 10 Pro Foldom, kao i s Pixel Tabletom.