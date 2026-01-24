Serija Galaxy S26 mogla bi imati Googleov alat za prepoznavanje telefonskih prevara

Alat za prepoznavanje telefonskih prevara rezerviran samo za Pixele, Scam Detection, mogao bi biti dostupan i na Samsungovim nadolazećim modelima Galaxyja S26

Matej Markovinović subota, 24. siječnja 2026. u 18:13
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Samsung bi u nadolazećoj flagship seriji mobitela, Galaxy S26, mogao uvesti Googleovu značajku Scam Detection, alat za prepoznavanje telefonskih prevara temeljen na umjetnoj inteligenciji. Informacija dolazi iz analize koda unutar aplikacije Phone by Google, u kojem se izravno spominju modeli Galaxyja S26.

Kako doznaje Android Authority, u kodu se navode oznake SM-S942 (Galaxy S26), SM-S947 (Galaxy S26+) i SM-S948 (Galaxy S26 Ultra), uz referencu na Scam Detection, koji interno nosi kodno ime „sharpie“. To gotovo pa sigurno navodi da Googleova tehnologija za detekciju prevara, testno ili planirano, dolazi na nove Samsungove flagshipe.

📷 Foto: Android Authority
Foto: Android Authority

Za one koji možda ne znaju, Scam Detection trenutno je dostupan isključivo na Googleovim Pixelima i to samo na modelima iz serije Pixel 9 i Pixel 10, gdje koristi Gemini Nano AI koji radi izravno na uređaju. Postoji i jednostavnija verzija značajke, temeljena na lokalnom strojnom učenju, koja je dostupna i na starijim Pixelima, poput Pixela 6, 7 i 8. U oba slučaja, značajka je za sad ograničena na nekoliko tržišta, uključujući SAD, UK i Kanadu.

Zanimljiv detalj u cijeloj priči je taj da Samsungovi mobiteli standardno ne koriste Googleov Phone, već vlastitu aplikaciju. Iako se Phone by Google može instalirati putem Play Storea, nije jasno bi li aplikacija imala potrebne sistemske dozvole za rad naprednih AI funkcija na Samsungovim uređajima.

Jedna od mogućnosti je ta da Samsung s dolaskom One UI-a 8.5, koji bi trebao stići upravo uz seriju Galaxy S26, prijeđe na Googleovu aplikaciju Phone kao zadano rješenje. Hoće li se to uistinu dogoditi, za sada nije potvrđeno. Više informacija bit će poznato već nakon predstavljanja Samsungovih novih mobitela koje se očekuje sljedećeg mjeseca.  

 



