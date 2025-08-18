Android će uskoro postati bolji u sigurnosnom kopiranju podataka

Beta verzija Google Play Servicesa otkriva da bi Android uskoro mogao omogućiti sigurnosno kopiranje i onih mapa koje do sada nisu mogle biti kopirane

Najnovija beta verzija Google Play Servicesa (26.32.31) otkrila je tragove nove funkcije koja bi uskoro mogla omogućiti korisnicima da sami odaberu dodatne mape koje žele sigurnosno kopirati.

Kako prenosi Android Authority, do sada su se putem automatske online pohrane najčešće spremali samo osnovni podaci poput fotografija, videa, postavki i dijela korisničkih podataka. No, mnoge mape, uključujući i mapu za preuzeti sadržaj, nisu bile obuhvaćene sigurnosnim kopijama, kao ni određeni podaci iz aplikacija, osobito oni šifrirani.

Iako službena potvrda iz Googlea još nije stigla, sve upućuje na to da rade na širenju i unapređenju opcija za sigurnosno kopiranje podataka, što će mnogi korisnici vjerojatno pozdraviti. Kada će ove promjene biti dostupne svima, za sada nije poznato.