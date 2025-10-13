Sada se praktički sve zna o Honorovom Magicu 8 Pro

Predstavljanje Magica 8 Pro zakazano je u Kini za 15. listopada, a sada je već praktički sve poznato što se tiče specifikacija

Svega nekoliko dana prije službenog predstavljanja Honorove serije mobitela Magic 8, na Weibou su se pojavile ključne specifikacije najjačeg modela, Magica 8 Pro.

Prema tim informacijama, Magic 8 Pro imat će 6,71-inčni zakrivljeni zaslon rezolucije 1,5K i 3D ultrazvučni senzor otiska prsta ispod njega, a dodatnu sigurnost pri otključavanju mobitela pružat će i tehnologija 3D prepoznavanja lica.

Koristit će veliku bateriju od 7.200 mAh sa 120-vatnim brzim punjenjem, a na stražnjoj strani mobitela nalazit će se trostruka kamera s dva 50-megapikselna senzora i jednim 200-megapikselnim telefoto senzorom. Glavna kamera imat će otvor blende f/1.6 i 23-milimetarsku leću.

Nadalje, mobitel će pogoniti Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC uparen sa 16 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije. Softversku stranu pokrivat će Android 16, a sve ostale informacije znat će se već 15. listopada kada će mobitel biti predstavljen na kineskom tržištu. Globalno predstavljanje očekuje se početkom sljedeće godine.