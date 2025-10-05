Sada se praktički sve zna o OnePlusu 15

OnePlus bi trebao predstaviti svoj novi flagship već 13. listopada, a čini se da to predstavljanje neće biti samo ograničeno na Kinu već će mobitel brzo doći i na naše tržište

OnePlus 15 još nije službeno predstavljen, ali zahvaljujući novim informacijama s kineskog Weiboua, sada znamo gotovo sve što bi trebali znati o OnePlusovom novom flagshipu. Naime, nedavno je potvrđeno da se premijera mobitela očekuje 13. listopada, a sve upućuje na to da će mobitel biti istovremeno predstavljen u Kini i na globalnom tržištu.

Sigurno je da će mobitel koristiti Snapdragon 8 Elite Gen 5 uparen s LPDDR5X RAM-om i UFS 4.1 pohranom, što će ga po performansama smjestiti na sami vrh tržišta. Ovisno o tržištu, dostupne konfiguracije uključivat će od 12 do 16 GB RAM-a i 256 GB do 1 TB interne memorije. Za bolje performanse u igrama, navodno će imati tehnologiju Wind Chi Game Kernel 2.0.

Foto: OnePlus

Jedan od glavnih aduta OnePlusa 15 trebao bi biti 6,78-inčni BoE-ov X3 AMOLED zaslon s rezolucijom 1,5K, LTPO tehnologijom i varijabilnim osvježavanjem koje po potrebi ide od 1 do čak 165 Hz. Zaslon će podržavati Dolby Vision, Pro XDR i dosezat će svjetlinu od 1.800 nita, što u kontekstu jednog flagshipa nije baš pri vrhu.

Na stražnjoj strani mobitela bit će tri kamere od 50 MP. Cijelu priču predvodit će Sonyjev LYT-700 senzor s OIS-om te dva Samsungova ISOCELL JN5 senzora, jedan za ultraširoku kameru, a drugi telefoto za 3,5x optičko zumiranje. Veliki iskorak donijet će baterija koja će imati kapacitet od 7.300 mAh s podrškom za 120-vatno žično i 50-vatno bežično punjenje.

Foto: OnePlus

OnePlus 15 također će imati stereo zvučnike, veliki vibracijski motor, ultrazvučni čitač otiska prsta ispod zaslona, novi sustav hlađenja, NFC, IR odašiljač i USB-C 3.1 Gen 1 (5 Gbps) priključak. Cijena mu još nije poznata.