Samsung bi već ovog mjeseca mogao predstaviti trostruko sklopivi mobitel

Korisnici u Južnoj Koreji i Kini mogli bi već u studenom u rukama imati Samsungov prvi trostruko sklopivi mobitel koji će konkurirati Huaweijevom Mate XT-u

Samsungov prvi trostruko sklopivi mobitel mogao bi svjetlo dana ugledati ranije no što se očekivalo. Prema informacijama koje prenosi korejski ET News, mobitel bi mogao biti službeno predstavljen već ovog mjeseca i to na posebnom Unpackedu, a u prodaju bi zatim krenuo u studenom.

Iako se o ovom sklopivom modelu govori već neko vrijeme, tek nedavno je potvrđeno da je proizvodnja ušla u ozbiljniju fazu. No, Samsung je značajno smanjio prognoze proizvodnje pa će umjesto prvotno planiranih 200.000 primjeraka, u opticaju biti tek 50.000 komada. Budući da je riječ o poprilično nišnom uređaju, to i ne čudi toliko.

Osim što će za mobitel takve vrste biti zainteresirana specifična vrsta korisnika, treba imati na umu i da će biti dostupan za kupnju samo u Južnoj Koreji i Kini. Prema neslužbenim informacijama, Samsung ovakvom ograničenom dostupnosti želi izbjeći međusobno „kanibaliziranje“ s Galaxy Z Foldom 7 koji ipak cilja na globalni uspjeh.

Osim toga, kao tehnološki napredna tržišta s visokim udjelom ranih usvajača, Južna Koreja i Kina idealne su za ovakav pilot projekt, a njihova blizina Samsungovim istraživačko-razvojnim centrima dodatno olakšava praćenje performansi i korisničkih reakcija. Ako sve dobro prođe s mobitel, očekuje se i proširenje dostupnosti na druga velika tržišta.