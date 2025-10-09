Samsung ima novi 200-megapikselni senzor za mobitele

Samsungov 200-megapikselni ISOCELL HP5 prvo će se naći u Vivovom Y500 Pro, a kasnije ćemo ga vidjeti sve češće u višem rangu mobitela

Samsung je predstavio ISOCELL HP5, 200-megapikselni senzor za pametne telefone za kojeg tvrde da je prvi na svijetu s veličinom piksela od samo 0,5 mikrometara. Unatoč takvoj veličini piksela, Samsung navodi da HP5 pruža iznimno svijetle fotografije u slabim svjetlosnim uvjetima te bolju ukupnu kvalitetu slike.

Sam senzor inače je veličine 1*1,56-inča i koristi napredne tehnologije poput Front Deep Trench Isolation (FDTI) i Dual Vertical Transfer Gate (D-VTG) kako bi svaki piksel mogao uhvatiti što više svjetla i detalja. Osim toga, iz Samsunga kažu i da koristi poboljšanu DTI Center Cut (DCC) tehnologiju koja dodatno pridonosi stvaranju svjetlijih i čišćih fotografija.

Nadalje, Samsung navodi da HP5 donosi 150-postotno povećanje konverzijske učinkovitosti te smanjenje šuma na slici za do 40 posto, ovisno o uvjetima snimanja. Senzor također podržava 2x zum unutar senzora i do 6x zum bez gubitka kvalitete kada se koristi s 3x telefoto objektivom.

Uz sve to, ISOCELL HP5 omogućuje i snimanje u 4K rezoluciji pri 120 FPS-a, 8K pri 30 FPS-a te 1080p pri 240 FPS-a, a podržava i RAW format do 14-bitne dubine boje, kao i značajke Smart ISO Pro i staggered HDR za napredniju HDR obradu.

Masovna proizvodnja ovog senzora već je započela, a prvi mobitel koji će ga koristiti bit će Vivo Y500 Pro.