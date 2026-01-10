Honor je u 2025. isporučio preko 70 milijuna mobitela i ostvario rekordne rezultate

Iz Honora navode da je čak 50 posto ukupne prodaje mobitela u 2025. godini ostvareno izvan njihovog matičnog tržišta

Honor je u 2025. godini zabilježio rekordne rezultate u prodaji mobitela, isporučivši ukupno 71 milijun uređaja, od čega se oko 10 milijuna odnosi na modele iz najskupljeg, odnosno flagship segmenta.

Prema podacima Honora, čak 50 posto ukupne prodaje mobitela ostvareno je na tržištima izvan Kine, a kao jedan od ključnih pokretača tog rasta navodi se serija mobitela Magic 7, koja je imala važnu ulogu u jačanju prisutnosti brenda na globalnoj razini. Podsjetimo, na europskom tržištu su se mogli kupiti modeli Magic 7 Pro i Magic 7 Lite.

Honor je tako u 2025. nastavio pozitivan trend iz 2024. godine, uz godišnji rast isporuka od 50 posto. Trenutno drže tržišni udio od najmanje 10 posto na 17 različitih tržišta, uključujući Latinsku Ameriku, Bliski istok i Afriku, a posebno snažnu poziciju Honor ima u Maleziji gdje zauzima više od 18 posto tržišta mobitela te oko 30 posto tržišta tableta.

Što se tiče budućnosti, Honor kroz strategiju nazvanu Honor Alpha namjerava uložiti više od 10 milijardi dolara u AI proizvode tijekom sljedećih pet godina. U središtu te strategije ostat će mobiteli, ali će im se pridružiti računala, tableti i nosivi uređaji.