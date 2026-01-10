Xiaomi radi na mobitelu s ugrađenim ventilatorom za aktivno hlađenje

Čini se da se Xiaomi priključuje rastućem trendu mobitela s aktivnim hlađenjem, koji su prvenstveno namijenjeni korisnicima koji traže maksimalne performanse pri igranju ili dugotrajnom korištenju uređaja

Mobiteli s ugrađenim ventilatorima za aktivno hlađenje postali su popularni među kineskim proizvođačima, a prema navodima kineskog analitičara Digital Chat Stationa, na taj će trend skočiti i Xiaomi.

Naime, prema još uvijek neslužbenim informacijama, Xiaomi razvija mobitel s ugrađenim ventilatorom za aktivno hlađenje. Pogonit će ga MediaTekov flagship SoC, Dimensity 9500, uz zaslon 1,5K rezolucije i vrlo visoku frekvenciju osvježavanja. Zanimljivo je da bi ventilator trebao biti integriran u modul stražnje kamere, dok bi cijeli mobitel unatoč tome imao IP68 certifikat otpornosti na prašinu i vodu.

Foto: Weibo

Iako se samo može pretpostavljati, navodi se da bi moglo biti riječ o modelu Xiaomi Redmi K90 Ultra, što se uklapa u dosadašnju praksu tvrtkine K Ultra serije koja redovito koristi najnovije i najjače MediaTekove SoC-ove. Ranije glasine za taj mobitel spominju 6,8-inčni LTPS OLED zaslon sa 165 Hz i bateriju kapaciteta od najmanje 8.000 mAh.

No, postoji šansa da Xiaomi radi na posebnom igraćem mobitelu jer će ionako mobilni igrači moći iskoristiti puni potencijal aktivnog hlađenja. U svakom slučaju, mala je šansa da ovakav uređaj stigne na globalno tržište, ali – nikad se ne zna.