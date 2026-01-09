Budući modeli iPhonea mogli bi koristiti multispektralnu tehnologiju snimanja

Kada je riječ o uvođenju naprednog hardvera kamera, Apple je do sada zaostajao za konkurencijom, pogotovo kineskim proizvođačima mobitela, no to bi se uskoro moglo promijeniti

Poznati analitičar i leaker Digital Chat Station navodi da Apple ozbiljno razmatra uvođenje multispektralne tehnologije snimanja u buduće modele iPhonea. Navodno su već stupili u kontakt s dobavljačima, ali testiranja multispektralnih senzora još uvijek nisu započela, tako da je sve još u ranim fazama.

Naime, multispektralno snimanje funkcionira tako da bilježi svjetlost u više različitih valnih duljina, uključujući i one koje ljudsko oko ne može vidjeti. Time se prikuplja znatno više informacija u odnosu na klasične RGB senzore, koji registriraju samo crvenu, zelenu i plavu boju.

Primjena multispektralnih senzora mogla bi budućim iPhoneima omogućiti preciznije razdvajanje materijala i bolju percepciju dubine, što bi rezultiralo, primjerice, kvalitetnijim portretnim fotografijama. Dodatni podaci mogli bi unaprijediti i ukupnu obradu slike, performanse u uvjetima slabog osvjetljenja te mogućnosti vizualne inteligencije.

Iako nije navedeno koji bi točno modeli iPhonea mogli dobiti multispektralne senzore, vjerojatno će prvo tu tehnologiju koristiti skuplji i napredniji Pro modeli.