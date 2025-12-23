Samsung navodno radi na sklopivom mobitelu sa širokim formatom zaslona

Appleov nadolazeći sklopivi iPhone imat će neuobičajeno široke dimenzije i vrlo širok unutarnji zaslon, a nešto slično sada radi i Samsung

Samsung bi 2026. godine mogao predstaviti novi sklopivi mobitel s neuobičajeno širokim formatom zaslona. Kako doznaje korejski ET News, dizajn i proporcije tog mobitela trebale bi biti vrlo slične onima koje će imati i Appleov iPhone Fold.

Konkretnije, Samsungov nadolazeći sklopivi mobitel trebao bi imati 7,6-inčni OLED unutarnji zaslon u omjeru stranica 4:3, što upućuje na nešto širi dizajn, za razliku od izduženijih formata koje danas viđamo kod većine sklopivih modela. Za usporedbu, iPhone Fold bi trebao imati unutarnji zaslon dijagonale 7,58 inča.

Što se tiče druge strane, novi Samsungov mobitel navodno će imati i 5,4-inčni vanjski zaslon, a podržavat će bežično punjenje snage do 25 W. Iako tehnički detalji zasad nisu potvrđeni, jasno je da Samsung ovim uređajem cilja na segment u kojem se očekuje dominacija Applea.

Navode o sklopivom mobitelu sa širokim formatom zaslona potvrđuju i slike koje su se pojavile u sklopu Samsungove interne ankete za ispitivanje interesa korisnika za različite formate sklopivih mobitela.