Samsung navodno radi na sklopivom mobitelu sa širokim formatom zaslona

Appleov nadolazeći sklopivi iPhone imat će neuobičajeno široke dimenzije i vrlo širok unutarnji zaslon, a nešto slično sada radi i Samsung

Matej Markovinović utorak, 23. prosinca 2025. u 08:45
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Samsung bi 2026. godine mogao predstaviti novi sklopivi mobitel s neuobičajeno širokim formatom zaslona. Kako doznaje korejski ET News, dizajn i proporcije tog mobitela trebale bi biti vrlo slične onima koje će imati i Appleov iPhone Fold.

Konkretnije, Samsungov nadolazeći sklopivi mobitel trebao bi imati 7,6-inčni OLED unutarnji zaslon u omjeru stranica 4:3, što upućuje na nešto širi dizajn, za razliku od izduženijih formata koje danas viđamo kod većine sklopivih modela. Za usporedbu, iPhone Fold bi trebao imati unutarnji zaslon dijagonale 7,58 inča.

Što se tiče druge strane, novi Samsungov mobitel navodno će imati i 5,4-inčni vanjski zaslon, a podržavat će bežično punjenje snage do 25 W. Iako tehnički detalji zasad nisu potvrđeni, jasno je da Samsung ovim uređajem cilja na segment u kojem se očekuje dominacija Applea.

Navode o sklopivom mobitelu sa širokim formatom zaslona potvrđuju i slike koje su se pojavile u sklopu Samsungove interne ankete za ispitivanje interesa korisnika za različite formate sklopivih mobitela.

📷 Foto: Sammy Guru
Foto: Sammy Guru


Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija