Samsung potvrdio da neće odustati od S Pena

Iako se tijekom prošle godine 'šuškalo' da će Samsung odustati od S Pena u svojim Ultrama, čini se da to ipak neće biti tako

Nakon što su s prošlogodišnjom Galaxy S25 Ultrom uklonili Bluetooth funkcionalnosti S Pena, dio korisnika nagađao je da bi Samsung mogao postupno odustati od svog prepoznatljivog stylusa. No, kako je Galaxy S26 Ultra predstavljena sa S Penom te pretpostavke su pale u vodu, a Samsung je sada i potvrdio da od odustajanja – ništa.

Naime, u razgovoru za Bloomberg, Won-Joon Choi, operativni direktor Samsungovog Mobile Experiencea, izjavio je da tvrtka radi na novoj generaciji S Pena.

„Radimo na naprednijoj tehnologiji unutar S Pena kako bismo razvili novu strukturu zaslona i smanjili kompromise koje donosi integracija S Pena. S Pen će i dalje ostati jedna od ključnih tehnologija“, rekao je Choi.

Osim toga, Choi je potvrdio da Samsung još nije donio odluku hoće li biti nasljednika Galaxy S25 Edgea i Galaxy Z TriFolda. Ipak, nije isključio mogućnost šire verzije Galaxy Z Folda koja bi trebala direktno konkurirati Appleovom budućem iPhone Foldu.