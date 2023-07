Samsung u srijedu predstavlja nove uređaje: Evo što se sve očekuje od Galaxy Unpackeda

Samsungov drugi ovogodišnji Galaxy Unpacked samo što se nije održao, a mnogo toga je već poznato. Kao što je i južnokorejska tvrtka najavila, nadolazeći Galaxy Unpacked održat će se ove srijede, 26. lipnja, u 13 sati prema našem vremenu. Prijenos iz Seoula moći će se pratiti na Samsungovoj internetskoj stranici ili na YouTubeu.

Mjesecima se najavljuje da će Samsung tada predstaviti svoje nove sklopive mobitele, ali to neće biti jedini noviteti. Evo što se sve očekuje od Galaxy Unpackeda.

Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5

Za razliku od prijašnjih godina, Samsung će ove nešto ranije predstaviti svoje nove sklopive mobitele, ponajviše zbog konkurencije koja je od početka godine oštro udarila u taj segment. No, da prijeđemo na konkretnije informacije. Galaxy Z Flip 5 imat će veći, 3,4-inčni vanjski AMOLED zaslon rezolucije 720 x 748 te frekvencije osvježavanja od 60 Hz, koji bi trebao biti iskoristiviji no ikad.

Galaxy Z Flip 5. Foto: OnLeaks/MediaPeanut.com

S unutarnje strane nalazit će se već viđeni 6,7-inčni zaslon Full HD+ rezolucije od 120 Hz, a baterija će imati kapacitet 3.700 mAh s podrškom za 25-vatno žično punjenje. Umjesto vertikalno, kamere će biti postavljene horizontalno, no njihove specifikacije nisu točno poznate. Promjene će se, dakle, svakako vidjeti, što se ne može reći za Galaxy Z Fold 5.

Naime, Flipov „veći brat“ zadržat će od prethodnika unutarnji 7,6-inčni QHD+ AMOLED zaslon od 120 Hz i vanjski 6,2-inčni zaslon Full HD+ rezolucije te frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Sa stražnje strane imat će sustav kamera s glavnim senzorom od 50 MP, ultraširokim od 12 MP te 10-megapikselnim telefoto senzorom.

Galaxy Z Fold 5. Foto: OnLeaks/SmartPrix

Svaki od zaslona imat će i svoju 12-megapikselnu selfie kameru, a valja istaknuti i bateriju kapaciteta 4.400 mAh s podrškom za 45-vatno žično i 25-vatno bežično punjenje. Galaxy Z Flip 5 i Galaxy Z Fold 5 bit će pogonjeni Qualcommovim Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC-om, kojeg smo imali priliku vidjeti u seriji mobitela Galaxy S23.

Galaxy Watch 6

Uz nove sklopive mobitele, očekuje se da će Samsung predstaviti i novu liniju pametnih satova Galaxy Watch 6. Prema procurjelim informacijama, Galaxy Watch 6 dolazit će u 40 i 44-milimetarskoj inačici u srebrnoj, crnoj i bež boji. Za one s većim zapešćem, tu je i Classic model koji će biti dostupan za kupnju u nešto većim 43 i 47-milimetarskim varijantama u crnoj i srebrnoj boji. Remeni su izmjenjivi, što znači da će korisnici moći raditi raznorazne kombinacije boja, ovisno o svojim željama.

Svaki od modela imat će safirno staklo otporno na ogrebotine, vodootpornost od 5 ATM, mogućnost LTE povezivosti, a pogonit će ih Exynos W930. Korisnici će na raspolaganju imati standardne zdravstvene značajke, poput praćenja otkucaja srca, kisika u krvi, EKG-a, stresa, spavanja i slično, a od noviteta će dobiti mogućnost detekcije nepravilnih otkucaja srca.

Watch 6 uveliko će sličiti prošlogodišnjem modelu, no Classic inačica dobit će rotirajuću krunu s dodatnim funkcijama, što će se svidjeti ljubiteljima starijih Samsungovih pametnih satova.

Galaxy Watch 6 Classic. Foto: OnLeaks/MySmartPrice

Galaxy Tab S9

Galaxy Unpacked bit će rezerviran i za predstavljanje Samsungove nove serije tableta koju čine tri modela – Galaxy Tab S9, Tab S9+ i Tab S9 Ultra. Perjanica cijele serije bit će, naravno, Tab S9 Ultra, koji će imati 14,6-inčni Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ zaslon od 120 Hz, bateriju kapaciteta 11.200 mAh s podrškom za 45-vatno punjenje te dvije prednje kamere od 12 MP i dvije stražnje od 13 MP. Budući da je riječ o Samsungovom najjačem tabletu, trebao bi stići u konfiguraciji s do 16 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Tab S9+ imat će nešto manji 12,4-inčni Dynamic AMOLED 2X WQXGA+ zaslon, do 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije i bateriju kapaciteta 10.090 mAh. U zaslonu će se nalaziti 12-megapikselna prednja kamera, dok će se ne stražnjoj strani smjestiti 13-megapikselna glavna i 8-megapikselna ultraširoka kamera.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Foto: OnLeaks/MySmartPrice

Najjeftiniji u cijeloj seriji, Tab S9, doći će s 11-inčnim Dynamic AMOLED 2X WQXGA zaslonom, do 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, baterijom od 8.400 mAh te jednom 12-megapikselnom prednjom i jednom 13-megapikselnom stražnjom kamerom. Sva tri modela bit će pogonjena Qualcommovim Snapdragonom 8 Gen 2 for Galaxy SoC-om, a imat će i optičke čitače otiska prsta, četiri zvučnika, podršku za S-Pen i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Ostalo

Kroz mjesece se „šuškalo“ da će Samsung na nadolazećem Galaxy Unpackedu predstaviti i Galaxy S23 FE, no čini se da će za to napraviti zasebni događaj. U svakom slučaju, južnokorejska će tvrtka zasigurno prikazati nove operativne sustave One UI 6 i One UI 5 Watch.