Samsung objavio kada će predstaviti Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5

Po prvi puta do sada, Samsung će održati Galaxy Unpacked u Seoulu u Južnoj Koreji. Predstavljanje će se moći pratiti putem prijenosa uživo na društvenim mrežama

Samsung je ovoga četvrtka na svojim službenim stranicama objavio da će sljedeći Galaxy Unpacked održati 26. srpnja u Seoulu. Kao što se prethodno "šuškalo", južnokorejska će tvrtka tada predstaviti svoje nove sklopive mobitele, Galaxy Z Flip 5 i Z Fold 5.

"Dolazi novi kulturni pokret. Dođite na naše putovanje kako bismo otkrili potpuno novu galaksiju dok prikazujemo naše najnovije tehnologije osmišljene za otvaranje mogućnosti i transformaciju života. To će vas natjerati da se pridružite suprotnoj strani (join the flip side)", priopćili su iz Samsunga.

Kao što smo pisali prethodnih mjeseci, Galaxy Z Flip 5 bit će pogonjen Qualcommovim Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC-om, uparenim s 8 GB RAM-a te do 256 GB interne memorije. Imat će novi, 3,4-inčni vanjski AMOLED zaslon rezolucije 720 x 748 te frekvencije osvježavanja od 60 Hz koji bi trebao pokretati optimizirane Googleove aplikacije.

S unutarnje strane nalazit će se sklopivi, 6,7-inčni zaslon Full HD+ rezolucije od 120 Hz, a baterija bi trebala imati kapacitet 3.700 mAh s podrškom za 25-vatno žično punjenje. Kako bi novi Flip trebao izgledati, pogledajte u našem tekstu ovdje.

Kad je riječ o Z Foldu 5, on će imati unutarnji 7,6-inčni QHD+ AMOLED zaslon od 120 Hz te vanjski 6,2-inčni Full HD+ rezolucije i frekvencije osvježavanja od 120 Hz. Kao i "mršaviji brat", bit će pogonjen Qualcommovim Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy SoC-om uparenim s do 12 GB RAM-a i 1 TB interne memorije.

Novi Fold će sa stražnje strane imati novi sustav kamera s glavnim senzorom od 50 MP, ultraširokim od 12 MP te 10-megapikselnim telefoto senzorom. Svaki od zaslona imat će i svoju 12-megapikselnu selfie kameru, a tu je i baterija kapaciteta 4.400 mAh s podrškom za 45-vatno žično i 25-vatno bežično punjenje. Vizualnih promjena neće biti mnogo, što možete vidjeti na ovoj poveznici.