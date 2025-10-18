Samsungovi uređaji prestat će koristiti OneDrive za sigurnosne kopije

Ova promjena predstavlja i kraj dugogodišnjeg partnerstva Samsunga i Microsofta u području usluga u oblaku, a ujedno ističe i Samsungovu sve veću orijentaciju na vlastite servise

Prema informacijama iz testne verzije One UI-a 8.5, Samsung od 11. travnja 2026. više neće koristiti OneDrive za izradu sigurnosnih kopija putem aplikacije Samsung Gallery.

Umjesto toga, svi korisnici Samsungovih uređaja prelaze na Samsung Cloud, tvrtkin vlastiti servis za pohranu i sinkronizaciju podataka. Kao i Google Drive, Samsung Cloud nudi do 15 GB besplatne pohrane po korisničkom računu te omogućuje sinkronizaciju bilješki, fotografija, videozapisa, glazbe i dokumenata.

No, pozitivno je što će Samsung Cloud omogućiti neograničenu pohranu za osnovne sustavne aplikacije, tako da korisnici nikada neće izgubiti svoje kontakte te događaje koje su zapisane u kalendarima.