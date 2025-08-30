Word, Excel i PowerPoint uskoro će nove dokumente primarno pohranjivati u oblak

Kad izradite novi dokument u nekom od Microsoftovih uredskih alata, on će po "defaultu" biti smješten na OneDrive ili neki drugi sustav u oblaku, a pohrana na lokalni disk morat će se odabrati ručno

Sve veća integracija usluga Microsoft 365 u oblaku s onima lokalnima nastavlja se, a u Microsoftu to nazivaju modernizacijom načina kako se dokumenti stvaraju i pohranjuju. Kako bi korisnicima dali fleksibilnost i bezbrižnost u radu (kako to oni kažu), najavljuju novu promjenu za korisnike – ubuduće će zadana lokacija pohrane novih dokumenata biti OneDrive ili neki drugi sustav za pohranu u oblaku.

Prvo u Wordu

Dakle, jednom kad stvorite novi dokument u Wordu, Excelu ili PowerPointu na svojem računalu, on neće po defaultu biti pohranjen lokalno, već u odabranu mapu na povezanom sustavu clouda. Iz Microsofta kažu da će to povećati sigurnost i usklađenost u kompanijama, korisnicima će smanjiti brige oko toga jesu li dokument spremili ili ne, a sve pohranjeno u oblak bit će, naravno, dostupno korisniku gdje god da se on nalazio i koji god uređaj koristio. Pohrana u oblaku olakšava i suradnju na dokumentima te automatski aktivira AI funkcije Copilota (za pretplatnike).

Pohrana dokumenata u oblaku u paketu Office, odnosno Microsoft 365 postoji već gotovo cijelo desetljeće, može se uključiti jednim klikom u statusnoj traci (AutoSave), no po novome ta će postavka biti uključena uvijek. Dokumenti se više neće pohranjivati pod zadanim imenima (Dokument 1, 2, 3…) već će se u zadanom nazivu dokumenta nalaziti datum njegovog stvaranja.

Ova promjena već je stigla onima uključenima u projekt Insider, u sklopu ranog testiranja i to samo u Microsoft Word. Najavljeno je da će u Excel i PowerPoint također stići do kraja godine, prvo insajderima, a nakon toga i svima ostalima.

U slučaju da ste korisnik navedenih programa, a ne želite mijenjati navike i spremati dokumente po defaultu u oblak, morat ćete posegnuti za postavkama i isključiti tu opciju – srećom, Microsoft će vam to omogućiti tek uklanjanjem kvačice pored opcije "Create new files in the cloud automatically".