OneDrive dobiva veliku nadogradnju i AI pomoćnika

Novi OneDrive za Windowse trebao bi biti dostupan tijekom 2026. godine, a donosi niz funkcija koje će korisnicima olakšati pregled, uređivanje i dijeljenje fotografija

Microsoft je najavio veliku nadogradnju OneDrivea za 2026. godinu koja uključuje potpuno novu aplikaciju na Windowsima i AI pomoćnika za fotografije.

Za razliku od dosadašnje verzije, nova aplikacija više neće biti skrivena u malom prozoru na programskoj traci, već će biti punopravna aplikacija s modernim sučeljem, nalik mobilnoj verziji. Uključivat će galeriju svih fotografija u oblaku i poseban prikaz osoba koji automatski prepoznaje lica i omogućuje njihovo označavanje imenima.

Osim rada s datotekama u oblaku, OneDrive će sada omogućiti i uređivanje lokalnih fotografija, koje korisnici mogu pohraniti na računalo ili u Microsoftov oblak.

Velika novost je i Photos Agent, AI alat koji će biti dostupan pretplatnicima Microsoft 365 Copilota i Microsoft 365 Premiuma. On funkcionira poput chatbota za fotografije, što u praksi znači da će ga korisnici moći pitati da, primjerice, pronađe slike s određenog putovanja ili razdoblja te da automatski stvori albume.

Mobilne verzije OneDrivea za iOS i Android također dobivaju AI uređivanje fotografija, s mogućnošću stvaranja animiranih efekata i automatskog brisanja mutnih ili duplih slika. Novi Moments prikaz već se počeo pojavljivati i donosi pregled starih uspomena po uzoru na opciju On This Day.

Uz sve to, Microsoft uvodi i novi način dijeljenja dokumenata pod nazivom “hero link”, koji omogućuje jednostavno kopiranje URL-a datoteke bez potrebe za posebnim pozivnicama, baš kao što to ima i Google Docs.

