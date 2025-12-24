Ovo su prve fotografije snimljene Xiaomi 17 Ultrom

Xiaomi 17 Ultra bit će najnapredniji Xiaomijev mobitel do sada, pogotovo u pogledu sustava kamere

Xiaomi 17 Ultra bit će predstavljen 25. prosinca u Kini, a uoči službenog predstavljanja, objavljeni su i prvi primjeri fotografija snimljeni ovim dugo iščekivanim flagshipom.

No, prije nego što pogledate fotografije, recimo nešto o samom sustavu kamera. Potvrđeno je da će Xiaomi 17 Ultra imati potpuno novi glavn, 50-megapikselni senzor od 1 inča, OmniVision Light Hunter 1050L, s otvorom blende f/1.67 i Leica optikom. Također je potvrđeno da senzor koristi tehnologiju Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC).

Senzore s tom tehnologijom odlikuju prošireni dinamički raspon i učinkovitije smanjenje šuma, što bi Xiaomi 17 Ultri trebalo omogućiti znatno bolje rezultate u uvjetima slabog osvjetljenja. U praksi to znači vjerniji prikaz svjetla i sjena, više detalja u tamnim dijelovima kadra te manju sklonost preeksponiranim površinama, čak i u zahtjevnim scenama s velikim kontrastom.

U nastavku prilažemo spomenute fotografije snimljene glavnom kamerom. Njihovu punu rezoluciju možete vidjeti na kineskom Weibou na ovoj poveznici.