Kada je pravo vrijeme za zamjenu baterije na mobitelu?

Za većinu mobitela starih do tri godine, zamjena baterije je ekonomičan, ekološki prihvatljiv i pametan potez koji vraća uređaj u optimalno stanje

Problemi s baterijom mobitela među najčešćim su frustracijama korisnika, namećući ključno pitanje - treba li uložiti u zamjenu baterije ili je napokon stiglo vrijeme za kupnju novog uređaja?

Litij-ionske baterije u našim mobitelima potrošni su materijal. Njihov kapacitet s vremenom neizbježno opada zbog kemijskih procesa koji se odvijaju tijekom stotina ciklusa punjenja i pražnjenja. Većina baterija dizajnirana je da zadrži oko 80 posto svog izvornog kapaciteta nakon otprilike 500 ciklusa (na nekim boljim uređajima i nešto više), što u praksi znači da se prvi znakovi manje ili više primjetne degradacije javljaju nakon dvije do tri godine korištenja.

Nije samo skraćeno trajanje baterije problem

Najočitiji simptom je, naravno, drastično skraćeno trajanje baterije, no postoji još nekoliko znakova za uzbunu. Ako se vaš mobitel neočekivano gasi iako indikator pokazuje 20-30 posto napunjenosti, ako se postotak baterije ponaša nepredvidivo i naglo skače ili pada, ili ako primijetite da se uređaj pregrijava čak i tijekom obavljanja osnovnih zadataka, vaša baterija vjerojatno signalizira da je na kraju svog životnog vijeka. Najozbiljniji znak je fizičko napuhavanje baterije, koje može uzrokovati deformaciju kućišta ili podizanje ekrana. To je sigurnosni rizik koji zahtijeva hitnu reakciju i profesionalnu zamjenu.

Srećom, provjera zdravlja baterije danas je prilično jednostavna. Korisnici iPhone uređaja mogu otići u Postavke > Baterija > Zdravlje baterije i punjenje, gdje će vidjeti točan postotak maksimalnog kapaciteta. Ako je ta vrijednost pala ispod 80%, preporučuje se zamjena. Korisnici Samsung uređaja mogu koristiti aplikaciju Samsung Members, gdje unutar dijagnostičkih alata mogu provjeriti status baterije. Za ostale Android uređaje, aplikacije trećih strana poput AccuBattery pružaju detaljan uvid u stanje i preostali kapacitet.

Cijena zamjene varira ovisno o modelu, ali je gotovo uvijek znatno povoljnija od kupnje novog uređaja. Zamjena baterije u ovlaštenim servisima za novije iPhone ili Samsung Galaxy S serije modele obično se kreće između 70 i 100 eura. Za starije ili modele srednjeg ranga, poput Samsungove A serije, cijena je niža, često oko 50-80 posto. Neovlašteni servisi mogu ponuditi još povoljnije cijene, ponekad i do 40 posto niže, no ključno je provjeriti koriste li kvalitetne zamjenske dijelove i nude li jamstvo na obavljeni posao. Iako je opcija "uradi sam" najjeftinija, moderni mobiteli sa zalijepljenim kućištima i osjetljivim komponentama čine takav pothvat rizičnim i ne preporučuje se većini korisnika.

Zamjena baterije ili kupnja novog mobitela?

Konačna odluka, zamjena ili kupnja, ovisi o nekoliko faktora. Postoji jednostavno pravilo, ako je cijena zamjene baterije manja od 30 posto cijene novog mobitela koji biste kupili, a vaš je uređaj star manje od tri godine i inače radi besprijekorno, zamjena je gotovo uvijek isplativija.

Ako vaš mobitel i dalje prima sigurnosna ažuriranja i zadovoljava sve vaše potrebe u pogledu performansi, nova baterija može mu udahnuti novi život i produžiti upotrebljivost za još godinu ili dvije. S druge strane, ako uređaj ima i druge probleme, napuknut ekran, neispravan konektor za punjenje ili softverska usporavanja, zbrajanje troškova popravka može se približiti cijeni novog, modernijeg uređaja. U tom slučaju, kupnja novog mobitela postaje logičniji izbor.