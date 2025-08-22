Trumpov mobitel T1 još nije lansiran, no promijenio je izgled

Iako se ranije činilo da će biti riječ o prepakiranom i u zlatno obojanom kineskom Androidu, odjednom je na stranicama Trump Mobilea osvanula fotošopirana verzija Samsungovog Galaxyja S25 Ultra

Trump Mobile, najavljena mobilna mreža i linija mobitela brendirana kako bi odala počast (i donijela zaradu) aktualnom predsjedniku SAD-a, najavljuje svoj prvi mobitel, Trump Mobile T1, još od lipnja. Mobitel nije dostupan na tržištu, detalji o njemu stižu na kapaljku, a sada je odjednom naizgled promijenjen i dizajn.

Naime, pri prvim najavama korištena je bila slika zlatnog mobitela, koji nalikuje klasičnim "no name" kineskim uređajima, da bi se kompanija naknadno vadila objašnjenjima da iza svakog uređaja "stoje američke ruke" te da je on "dizajniran s američkim vrijednostima na umu". Iako je svakome jasno da je riječ o uređaju koji se najvjerojatnije proizvodi u Kini, na nesuvisla objašnjenja o "Made in USA" mobitelu nadovezuje se nova objave mreže Trump Mobile na društvenim mrežama.

Osvanuo nalik Samsungu

Oni sada kažu da je "čekanju skoro kraj", da je "T1 snažan, elegantan i stvoren sa značajkama koje najviše trebate", a moguće je i pribilježiti prednarudžbu za mobitel po cijeni od 499 dolara, uz plaćanje predujma od 100 dolara. Objavljene su i tehničke specifikacije, pa se tako T1 diči 6,25-inčnim AMOLED zaslonom, ima 256 GB interne memorije i utor za SD kartice, senzor otiska prsta i lica, glavnu kameru od 50 i prednju od 16 megapiksela te bateriju kapaciteta 5000mAh s podrškom za punjenje snagom do 20 W. Tu je i USB-C utor, kao i onaj 3,5-milimetarski za slušalice, a sve pokreće Android 15.

No, ono što je pobudilo poseban interes je navodni novi izgled – naime, Trump Mobile je u novoj objavi naizgled fotošopirao Samsung Galaxy S25 Ultra, na njega digitalno "nalijepio" zlatnu američku zastavu i logotip preko zaštitne maskice. Ipak, zaboravili su u Photoshopu maknuti znak koji ih odaje – u dnu stražnje strane uređaja vidljiv je izbočeni logotip proizvođača maskica Spigen. Oni su odmah reagirali na tu objavu, navodeći da bi mogli pokrenuti i tužbu. Kako će Trump Mobile T1 na kraju izgledati, dakle, i dalje ne znamo.