Trumpov mobitel T1 još nije lansiran, no promijenio je izgled

Iako se ranije činilo da će biti riječ o prepakiranom i u zlatno obojanom kineskom Androidu, odjednom je na stranicama Trump Mobilea osvanula fotošopirana verzija Samsungovog Galaxyja S25 Ultra

Sandro Vrbanus petak, 22. kolovoza 2025. u 13:18
T1 prije i poslije
T1 prije i poslije "redizajna"

Trump Mobile, najavljena mobilna mreža i linija mobitela brendirana kako bi odala počast (i donijela zaradu) aktualnom predsjedniku SAD-a, najavljuje svoj prvi mobitel, Trump Mobile T1, još od lipnja. Mobitel nije dostupan na tržištu, detalji o njemu stižu na kapaljku, a sada je odjednom naizgled promijenjen i dizajn.

Naime, pri prvim najavama korištena je bila slika zlatnog mobitela, koji nalikuje klasičnim "no name" kineskim uređajima, da bi se kompanija naknadno vadila objašnjenjima da iza svakog uređaja "stoje američke ruke" te da je on "dizajniran s američkim vrijednostima na umu". Iako je svakome jasno da je riječ o uređaju koji se najvjerojatnije proizvodi u Kini, na nesuvisla objašnjenja o "Made in USA" mobitelu nadovezuje se nova objave mreže Trump Mobile na društvenim mrežama.

Osvanuo nalik Samsungu

Oni sada kažu da je "čekanju skoro kraj", da je "T1 snažan, elegantan i stvoren sa značajkama koje najviše trebate", a moguće je i pribilježiti prednarudžbu za mobitel po cijeni od 499 dolara, uz plaćanje predujma od 100 dolara. Objavljene su i tehničke specifikacije, pa se tako T1 diči 6,25-inčnim AMOLED zaslonom, ima 256 GB interne memorije i utor za SD kartice, senzor otiska prsta i lica, glavnu kameru od 50 i prednju od 16 megapiksela te bateriju kapaciteta 5000mAh s podrškom za punjenje snagom do 20 W. Tu je i USB-C utor, kao i onaj 3,5-milimetarski za slušalice, a sve pokreće Android 15.

No, ono što je pobudilo poseban interes je navodni novi izgled – naime, Trump Mobile je u novoj objavi naizgled fotošopirao Samsung Galaxy S25 Ultra, na njega digitalno "nalijepio" zlatnu američku zastavu i logotip preko zaštitne maskice. Ipak, zaboravili su u Photoshopu maknuti znak koji ih odaje – u dnu stražnje strane uređaja vidljiv je izbočeni logotip proizvođača maskica Spigen. Oni su odmah reagirali na tu objavu, navodeći da bi mogli pokrenuti i tužbu. Kako će Trump Mobile T1 na kraju izgledati, dakle, i dalje ne znamo.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi