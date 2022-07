Xiaomi 12 Lite stiže s kamerom od 108 MP i zaslonom od 120 Hz

SPECIFIKACIJE Ekran 6,55” AMOLED (1.080x2.400, 20:9, ~402 PPI), 120 Hz Čip Qualcomm Snapdragon 778G (8 jezgri) RAM / Memorija 6 GB RAM/128 GB, 8 GB RAM/128 GB ili 8 GB RAM/256 GB Stražnje kamere 108 MP (f/1.9, PDAF) + 8 MP ultraširoka (f/2.2, 120") + 2 MP makro (f/2.4) Prednja kamera 32 MP, f/2.5, 0,8µm Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 802,11 / Bluetooth 5,2 Baterija 4.300 mAh (neizmjenjiva) / 67 W Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 159,3 x 73,7 x 7,3 mm / 173 g Operacijski sustav Android 12, MIUI 13 Datum predstavljanja 9. lipnja 2022.

Nakon mnogih glasina i nestrpljivog čekanja, Xiaomi je konačno predstavio najjeftiniji model u svojoj 12 seriji mobitela – Xiaomi 12 Lite. Riječ je o mobitelu srednjeg ranga koji donosi neka poboljšanja u usporedbi s prošlogodišnjim 11 Lite NE modelom, ali i nezanemarivo veću cijenu.

Xiaomi 12 Lite ima 6,55-inčni AMOLED zaslon razlučivosti 1080 x 2400, frekvencije osvježavanja od 120 Hz te uzorkovanja dodira od 240 Hz. Za živopisne boje i kvalitetniji prikaz, tu je HDR10+ i Dolby Vision podrška, dok je za zaštitu zaslona od udaraca i sitnih ogrebotina zaslužan Corning Gorilla Glass 5.

Pogoni ga 6-nanometarski Snapdragon 778G, SoC srednje klase koji se mogao naći i u prošlogodišnjem 11 Lite NE modelu, a koji dolazi u konfiguraciji sa 6 ili 8 GB RAM-a te 128, odnosno 256 GB interne memorije, bez utora za microSD. Performanse će, dakle, biti sasvim zadovoljavajuće za one kojima igranje zahtjevnih mobilnih videoigara na najjačim grafičkim postavkama nije od velike važnosti, dok svakodnevno korištenje društvenih mreža, surfanje internetom i slično, neće predstavljati problem.

Xiaomi 12 Lite zadržava prepoznatljiv dizajn 12 serije te dolazi sa 108-megapikselnom glavnom kamerom, uz koju se smjestila ultraširoka od 8 MP te 2-megapikselni makro senzor. Za razliku od 11 Lite NE modela, prednja kamera od 32 MP opremljena AF-om i mnoštvom softverskih značajki, smjestila se u rupici na samoj sredini zaslona.

Baterija kapaciteta 4.300 mAh nešto je manja od konkurencije u ovom rangu, no bez obzira na to, trebala bi izdržati i do dan i pol korištenja. Također, tu je podrška za 67-vatno punjenje, koje će navodno napuniti bateriju do 50 posto za 13 minuta. Kao „šlag na tortu“, dolazi odgovarajući punjač kojeg će kupci pronaći u kutiji s mobitelom.

Od ostalih značajki, Xiaomi 12 Lite može se pohvaliti IP53 certifikatom otpornosti na prskanje vodom i prašinu, optičkim senzorom otiska prsta ispod zaslona i podrškom za dual SIM. Zainteresirani će ga kupci moći izabrati u crnoj, ružičastoj i zelenoj boji u tri konfiguracije – 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB.

Početna verzija od 6 GB RAM-a te 128 GB interne memorije, koštat će 400 eura, dok će najjača verzija s 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, koštati čak 500 eura.