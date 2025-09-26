Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max izgledaju impresivno, ali možda neće doći u Europu

Xiaomi 17 i 17 Pro Max jasno se izdvajaju u moru modernih mobitela, a sve zahvaljujući funkcionalnom stražnjem zaslonu kojeg su do sada imali uglavnom sklopivi mobiteli

Kineski proizvođači često nađu način da iznenade svoje kupce, što je još jednom pokazao Xiaomi s nedavno predstavljenim modelima Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Riječ je o mobitelima koji na stražnjoj strani imaju veliki i u potpunosti funkcionalni sekundarni zaslon, baš kao i većina sklopivih mobitela.

Xiaomi 17 Pro

SPECIFIKACIJE Ekran Prednji zaslon: 6,3” M10 LTPO OLED (1.220 × 2.656 px, 20:9, ~460 PPI), varijabilno 1–120 Hz, do 3.500 nita, Xiaomi Dragon Crystal Glass

Stražnji zaslon: 2,7" LTPO AMOLED, 572 x 904, 120 Hz, do 3.500 nita Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Memorija 12 ili 16 GB RAM / 256 ili 512 GB, 1 TB Stražnje kamere - 50 MP glavna, f/1.7, 23 mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS

- 50 MP telefoto, f/3.0, 115 mm, PDAF (20 cm – ∞), OIS, 5x optički zoom

- 50 MP ultraširoka, f/2.4, 17 mm, 102°, 1/2.76", 0.64µm Prednja kamera 50 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS Baterija 6.300 mAh (neizmjenjiva) / 100 W žično punjenje, 50 W bežično i 22,5 W reverzibilno bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 151.1 x 71.8 x 8 mm / 192 g Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3 Datum predstavljanja 25. rujna 2025.

Baš kao i obični Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ima 6,3-inčni M10 LTPO OLED zaslon rezolucije 1.220 x 2.656 piksela, s varijabilnom frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz, vršnom deklariranom svjetlinom od impresivnih 3.500 nita i zaštitom Dragon Crystal Glass. Iako se radi o kvalitetnom zaslonu koji i priliči ovakvom uređaju, mnogima će biti zabavnije ono što je na drugoj strani.

Naime, Xiaomi je u sustav kamere uklopio 2,7-inčni sekundarni zaslon rezolucije 904 x 572 koji se također može pohvaliti visokom frekvencijom osvježavanja do 120 Hz te svjetlinom od 3.500 nita. Na tom se zaslonu mogu pregledavati obavijesti, upravljati glazbom, odgovarati na pozive i poruke, a vjerojatno će najkorisniji biti za one koji često vole okinuti selfie.

Xiaomi 17 Pro pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uparen s 12 ili 16 GB LPDDR5X RAM-a i do 1 TB UFS 4.1 pohrane. Performanse će, stoga, biti na visokoj razini, pogotovo uz novu parnu komoru od 4.637 mm² zbog koje pregrijavanje ne bi trebalo predstavljati problem. Mobitel inače ima bateriju kapaciteta 6.300 mAh s podrškom za 100-vatno žično, 50-vatno bežično i 22,5-vatno reverzibilno bežično punjenje. Baterijom upravlja čip Surge G2 koji osigurava barem 80 posto kapaciteta nakon 2.000 ciklusa.

Nadalje, sa stražnje strane mobitela nalazi se glavni, 50-megapikselni Light Fusion 950L senzor, zatim periskopski telefoto od 50 MP s 5x optičkim zumom te 50-megapikselna ultraširoka kamera. Prednja kamera nadograđena je na 50 MP, a dodan je i 3D ToF senzor za bolje mapiranje lica i preciznije portretne efekte.

Xiaomi 17 Pro Max

SPECIFIKACIJE Ekran Prednji zaslon: 6,9” LTPO OLED (1.200 × 2.608 px, 19.5:9, ~416 PPI), varijabilno 1–120 Hz, do 3.500 nita, Xiaomi Dragon Crystal Glass

Stražnji zaslon: 2,9" LTPO AMOLED, 596 x 976, 120 Hz, do 3.500 nita Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Memorija 12 ili 16 GB RAM / 512 GB ili 1 TB Stražnje kamere - 50 MP glavna, f/1.7, 23 mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS

- 50 MP telefoto, f/2.6, 115 mm, PDAF (30 cm – ∞), OIS, 5x optički zoom

- 50 MP ultraširoka, f/2.4, 17 mm, 102°, 1/2.76", 0.64µm Prednja kamera 50 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS Baterija 7.500 mAh (neizmjenjiva) / 100 W žično punjenje, 50 W bežično i 22,5 W reverzibilno bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 162.9 x 77.6 x 8 mm / 219 g Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3 Datum predstavljanja 25. rujna 2025.

Xiaomi po prvi puta u svoju liniju mobitela uvodi uređaj s „Pro Max“ oznakom, iako tvrde da to ne rade kako bi bili u izravnoj konkurenciji s Appleom. U svakom slučaju, Xiaomi 17 Pro Max predstavlja veći i snažniji model, ne samo u odnosu na prethodni 15 Pro, već i na prethodno opisani Xiaomi 17 Pro.

Xiaomi 17 Pro Max tako ima veliki, 6,9-inčni LTPO OLED zaslon s 12-bitnim bojama, varijabilne frekvencije osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz po potrebi i do 3.500 nita svjetline. Osim prednjeg zaslona, treba istaknuti i da je stražnji zaslon veći od onog na Xiaomiju 17 Pro pa tako ima dijagonalu 2,9 inča i nešto veću rezoluciju od 976 x 596 piksela.

I ovaj mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5 uz veću parnu komoru od 5.533 mm², 12 ili 16 GB RAM-a te 512 GB ili 1 TB memorije, baš kao što i priliči jednoj pravoj „pravcatoj“ perjanici. Sve to napaja velika baterija od 7.500 mAh koja podržava 100-vatno žično, 50-vatno bežično te 22,5-vatno reverzibilno bežično punjenje.

Na stražnjoj strani nalazi se 50-megapikselni glavni senzor Light Fusion 950L od 50 MP s OIS-om, 50-megapikselni periskopski telefoto ISOCELL GN8 senzor s 5x optičkim zumom i OIS-om te 50-megapikselna ultraširoka kamera sa 102° vidnog kuta za snimanje pejzaža i grupnih fotografija. S prednje se strane nalazi 50-megapikselna selfie kamera.

Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max stižu prvo na kinesko tržište. „Mali“ Pro moguće je kupiti po početnoj cijeni od oko 600 eura, dok Pro Max košta oko 720 eura. Za sada nema potvrde hoće li ovi mobiteli doći u Europu, a ako i dođu, to će biti početkom sljedeće godine i cijena će im biti značajno veća.