Xiaomi 17 stiže sa Snapdragon 8 Eliteom Gen 5 i baterijom od 7.000 mAh

Za one koji vole mobitele klasičnijeg dizajna i nešto kompaktnijih dimenzija, kao solidan izbor postavlja se novi Xiaomi 17. Jedino će se trebati malo strpjeti do njegovog dolaska u Europu

SPECIFIKACIJE Ekran 6,3” M10 LTPO OLED (1.220 × 2.656 px, 20:9, ~460 PPI), varijabilno 1–120 Hz, do 3.500 nita, Xiaomi Dragon Crystal Glass Čip Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM / Memorija 12 ili 16 GB RAM / 256 ili 512 GB Stražnje kamere - 50 MP glavna, f/1.7, 23 mm, 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS

- 50 MP telefoto, f/2.0, 60 mm, 1/2.76", 0.64µm, PDAF (10 cm – ∞), OIS, 2,6x optički zoom

- 50 MP ultraširoka, f/2.4, 17 mm, 102°, 1/2.76", 0.64µm Prednja kamera 50 MP, f/2.2 Povezivost GSM / HSPA / LTE / 5G / Wi-Fi 7 / Bluetooth 5.4 / NFC / GPS Baterija 7.000 mAh (neizmjenjiva) / 100 W žično punjenje, 50 W bežično i 22,5 W reverzibilno bežično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 151.1 x 71.8 x 8.1 mm / 191 g Operacijski sustav Android 16, HyperOS 3 Datum predstavljanja 25. rujna 2025.

Kao što se najavljuje već tjednima, Xiaomi je tik nakon Qualcommovog predstavljanja novog flagship SoC-a predstavio seriju mobitela Xiaomi 17 koja uz osnovni model sadržava i modele Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max. Dok Pro modeli poprilično odskaču od klasičnog dizajna, obični Xiaomi 17 ipak cilja na nešto konzervativniju publiku.

Riječ je, inače, o relativno kompaktnom mobitelu za današnje standarde. Xiaomi 17 tako ima 6,3-inčni M10 LTPO OLED zaslon rezolucije 1.220 x 2.656 piksela, s varijabilnom frekvencijom osvježavanja koja ide od 1 do 120 Hz. Zaslon doseže vršnu svjetlinu od 3.500 nita, što i je u skladu s ovim rangom uređaja, a od puknuća i ogrebotina štiti ga Xiaomijev Dragon Crystal Glass.

Kućište ima ravan aluminjski okvir, slično kao što je slučaj i na iPhoneu, a u ovom kontekstu treba napomenuti i da su okviri oko zaslona dodatno stanjeni na samo 1,18 mm, što će se primijetiti u svakodnevnom korištenju. Za zaštitu od vanjskih uvjeta, tu je i IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Budući da je Xiaomi uspio sklopiti dogovor s Qualcommom, cijela serija Xiaomi 17 prva je na svijetu koja koristi novi Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kako se radi o trenutno najjačem SoC-u na tržištu, od Xiaomija 17 može se očekivati visoka razina fluidnosti u radu i igranju, pogotovo u kombinaciji s 12 ili 16 GB RAM-a te 256 ili 512 GB interne memorije.

Što se tiče kamera, Xiaomi 17 sa stražnje strane ima 50-megapikselni glavni senzor Light Hunter 950 veličine 1/1,31“, 50-megapikselnu telefoto kameru koja nudi 2,6x optički zum, što nije ekstremno, ali dovoljno za portrete te na kraju ultraširoku kameru od 50 MP za snimanje pejzaža i grupnih fotografija. S prednje se strane pak nalazi novi i poboljšani 50-megapikselni senzor za selfije.

Uz sve ovo, najveća novost ipak je baterija od čak 7.000 mAh. Riječ je o Si/C bateriji koja dolazi s podrškom za 100-vatno žično brzo punjenje, 50-vatno bežično i 22,5-vatno obrnuto bežično punjenje. Mobitel će se moći kupiti u crnoj, bijeloj, plavoj i ružičastoj boji, a u Kini će mu početna cijena biti oko 540 eura. Dolazak Xiaomija 17 na europsko tržište očekuje se početkom sljedeće godine i cijena će mu, naravno, biti podosta veća.