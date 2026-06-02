Xiaomi donosi podršku za AirDrop kroz Quick Share

Xiaomi je najnoviji proizvođač Android uređaja koji podržava Appleov AirDrop unutar značajke Quick Share, čime se pojednostavljuje dijeljenje datoteka između Xiaomijevih i Appleovih uređaja.

No, usprkos službenoj potvrdi o početku podrške za AirDrop, Xiaomi nije jasno objavio hoće li AirDrop preko Quick Sharea moći koristiti apsolutno svi Xiaomijevi uređaji ili samo određeni, noviji modeli. Također, nije isključeno ni da će za korištenje ove funkcionalnosti biti potrebno ažurirati HyperOS.

Ako je podrška vezana uz novu verziju HyperOS-a, njezina dostupnost mogla bi se postupno širiti te će možda trebati određeno vrijeme prije nego što stigne na sve podržane Xiaomijeve uređaje.