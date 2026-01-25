Uskoro stiže Xiaomijev odgovor na Appleov AirTag
Xiaomi Tag pojavljuje se uskoro kao novi igrač u segmentu pametnih trackera, s fokusom na jednostavan dizajn i opcionalnu UWB podršku
Xiaomi bi uskoro mogao predstaviti vlastiti pametni tracker, Xiaomi Tag, koji se u kodu HyperOS-a pojavio zajedno s prvim vizualima i osnovnim tehničkim detaljima. Riječ je o uređaju čija je namjena praćenje predmeta, slično Appleovom AirTagu ili Motorolinom Moto Tagu.
Naime, prema dostupnim informacijama, Xiaomi Tag ima ovalni dizajn, a napaja se CR2032 baterijom u obliku novčića, kakvu koriste i konkurentski modeli. Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u objavi na X-u koju prilažemo u nastavku.
Istaknimo i da se spominju dvije verzije Xiaomi Taga, jedna s podrškom za UWB (Ultra Wideband) tehnologiju, koja omogućuje preciznije lociranje te druga bez UWB-a, koja bi trebala biti cjenovno pristupačnija.
Iako službene potvrde još nema, za sada se nagađa da bi Xiaomi Tag u početku mogao biti dostupan isključivo na kineskom tržištu. Više detalja, uključujući cijenu i globalnu dostupnost, očekuje se nakon predstavljanja uređaja.