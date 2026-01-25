Uskoro stiže Xiaomijev odgovor na Appleov AirTag

Xiaomi Tag pojavljuje se uskoro kao novi igrač u segmentu pametnih trackera, s fokusom na jednostavan dizajn i opcionalnu UWB podršku

Xiaomi bi uskoro mogao predstaviti vlastiti pametni tracker, Xiaomi Tag, koji se u kodu HyperOS-a pojavio zajedno s prvim vizualima i osnovnim tehničkim detaljima. Riječ je o uređaju čija je namjena praćenje predmeta, slično Appleovom AirTagu ili Motorolinom Moto Tagu.

Naime, prema dostupnim informacijama, Xiaomi Tag ima ovalni dizajn, a napaja se CR2032 baterijom u obliku novčića, kakvu koriste i konkurentski modeli. Kako bi to trebalo izgledati, pogledajte u objavi na X-u koju prilažemo u nastavku.

How will #XiaomiTag look? That's what I found in #HyperOS code!

- Similar to Galaxy SmartTag 2

- 2 models: one with UWB, one without

- CR2032 battery, same as in Samsung

- looks like China only for now? (or CN app has only Chinese entries? We will see...) pic.twitter.com/KT3ayFXhs4 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) January 23, 2026

Istaknimo i da se spominju dvije verzije Xiaomi Taga, jedna s podrškom za UWB (Ultra Wideband) tehnologiju, koja omogućuje preciznije lociranje te druga bez UWB-a, koja bi trebala biti cjenovno pristupačnija.

Iako službene potvrde još nema, za sada se nagađa da bi Xiaomi Tag u početku mogao biti dostupan isključivo na kineskom tržištu. Više detalja, uključujući cijenu i globalnu dostupnost, očekuje se nakon predstavljanja uređaja.