Za isprobavanje nove Siri bit će potrebna lista čekanja?

Apple bi ovog ponedjeljka, na nadolazećem WWDC-u, napokon mogao predstaviti dugo iščekivanu novu generaciju Siri koju će, prema svemu sudeći, pogoniti AI. No, iako se očekivalo da će novu Siri prvo moći testirati beta testeri, pa od rujna svi, čini se da to neće biti tako.

Naime, Bloombergov Mark Gurman navodi da će korisnici za testiranje poboljšane Siri trebati pristupiti listi čekanja. Za sada nije poznato hoće li se takav sustav koristiti samo tijekom beta faze razvoja ili će ostati na snazi i nakon službenog izlaska iOS-a 27 koji se očekuje tijekom jeseni.

Podsjetimo, Apple je poboljšanu Siri prvi put najavio još 2024. godine, no razvoj je obilježilo nekoliko odgoda. Zbog toga se očekuje da će upravo umjetna inteligencija biti jedna od glavnih tema ovogodišnje WWDC-a.

Prema dosadašnjim informacijama, novi Siri trebao bi prerasti klasičnog glasovnog asistenta i postati AI chatbot s mogućnostima usporedivima s onima koje nude Googleov Gemini i ChatGPT. Sustav bi trebao biti integriran u sve Appleove operativne sustave, uključujući iPhone, iPad i Mac uređaje.

Navodno će se razgovori sa Sirijem sinkronizirati putem iClouda između svih korisnikovih Apple uređaja, a bit će dostupne i dodatne opcije privatnosti. Kao što smo i pisali u nekoliko navrata, korisnici će moći odabrati automatsko brisanje povijesti razgovora svakih 30 dana, jednom godišnje ili potpuno onemogućiti brisanje.

Službene detalje Apple bi trebao otkriti već u ponedjeljak tijekom uvodnog predstavljanja WWDC-a.