iPhone 17e rješava važan nedostatak svoga prethodnika

Apple je početkom godine predstavio iPhone 16e kao svoj najpovoljniji mobitel u ponudi, ali kako to i inače biva, niža cijena donijela je i određene kompromise, uključujući i izostanak MagSafea na kojeg su iphoneaši već godinama naviknuti.

No, prema neslužbenim informacijama koje je prenio The Information, iPhone 17e, čiji se izlazak na tržište očekuje početkom 2026. godine, imat će podršku za MagSafe tako da će biti moguće koristiti velik broj magnetnih dodataka za bežično punjenje. Time će Apple ispraviti jedan od glavnih nedostataka iPhonea 16e.

Osim toga, navodi se da će iPhone 17e imati Appleov mobilni modem druge generacije, C1X, koji je premijerno predstavljen u iPhone Airu ovog rujna. Za korisnike bi to trebalo značiti stabilniju mobilnu vezu, bolje upravljanje potrošnjom energije te potencijalno više brzine prijenosa podataka, osobito kod 5G mreža.

Od ostalih specifikacija o kojima se još prije govorilo, iPhone 17e imat će isti zaslon kao i na iPhoneu 16e, samo uz nešto tanje rubove. Također se navodi da će imati prednju kameru od 18 MP kakvu imaju i ostali modeli iPhonea 17, a trebao bi ga pogoniti Appleov A19 SoC. Najvjerojatnije će zadržati jednu stražnju kameru od 48 MP.