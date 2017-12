Zack Neslon se dokopao i Razerovog mobitela

Zack Neslon je u novi tjedan odlučio ući onako kako najbolje zna – maltretiranjem skupocjenih mobitela. Ovog puta se dokopao Razerovog mobitela za gamere i podvrgnuo ga svojim poznatim metodama testiranja – grebanju, paljenju i savijanju.

Što se grebanja tiče, Razer Phone se dobro držao sve do oštrice tvrdoće 6 koja je uspjela ostaviti neizbrisive tragove na zaslonu. Svi predmeti do tvrdoće 5 uključujući kovanice i ključeve neće ostaviti traga na zaslonu, no hoće na plastičnim dijelovima ispod i iznad zaslona, a ispod kojih se nalaze zvučnici te kamera.

Također skalpel tvrdoće 5,5 uspio je oštetiti sve dijelove kućišta uključujući metalne tipke i skener otiska prsta. Dobra je vijest to što je skener otiska prsta i nakon toga uredno prepoznavao otisak prsta što znači kako je pretrpio samo estetska oštećenja.

Neslon napominje i kako nije preporučljivo odlagati mobitel na način da se položi na stražnju stranu kućišta. Razlog tomu je svojevrsni premaz preko zaštitnog stakla kamera koji ako se ošteti, ostavlja trajno vidljive tragove koji će zasigurno utjecati na kvalitetu snimljenih fotografija i videa.

Jedan od najbrutalnijih testova je svakako onaj s otvorenim plamenom kada Neslon „podgrijava“ zaslon. Razer Phone je ovaj test uspješno prošao i nakon što se zaslon ohladio nije ostalo trajno oštećenje u vidu mrlja.

Za kraj – test savijanja. I ovaj test je koliko-toliko dobro prošao. Mobitel se jeste savio, ali je vidljivo da je za to bila potrebna znatna snaga. Nakon još dva pokušaja kućište je popustilo i prelomilo se kod tipke Power, ali je mobitel ostao i dalje funkcionalan. Ponovno je nastalo tek estetsko oštećenje.

Sve u svemu, Razer Phone se pokazao poprilično izdržljiv i uspio je preživjeti Nelsonove metode testiranja. Možda nije najotporniji na grebanje, ali ga nećete ni odveć lako uništiti savijanjem.