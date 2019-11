Zamjenu zaslona na Mate X Huawei naplaćuje 1.000 USD

Zamjena oštećenih dijelova na pametnim telefonima često je skupa. Cijena rezervnih dijelova između ostalog ovisi i o tome radi li se o flagship uređaju ili o nekom od jeftinijih modela iz donjeg i srednjeg segmenta.

Mate X s cijenom od preko 2.000 USD zasigurno nije među jeftinijim telefonima na tržištu (za sada samo na kineskom), a i cjenik rezervnih dijelova mu je isto takav – skup. Kineski mediji su uspjeli doznati službene cijene rezervnih dijelova za navedeni telefon, a među najjeftinijim stavkama su baterija i poklopac baterije koji stoje oko 39 USD i 50 USD.

No, kako je navedeni uređaj većinom zaslon, njegova je cijena daleko veća – čak 1.00 USD, što znači da je gotovo pola cijene uređaja na ime zaslona. Ostale komponente su koliko-toliko jeftine, barem u odnosu na cijenu zaslona. Promjenu matične ploče Huawei će naplatiti oko 510 USD, dok će zamjena kamera kupca stajati oko 100 USD.

Iako je cijena zamjene zaslona prilično visoka, ista je i očekivana budući je riječ o posebnoj vrsti zaslona koja se može savijati. Na to treba dodati i da su telefoni sa savitljivim zaslonima još uvijek rijetkost na tržištu pa su i cijene rezervnih dijelova veće, jednom kada savitljivi zasloni postanu standard za većinu telefona i cijene će im biti manje. No do tada se još uvijek više isplati kupiti najskuplji nesavitljivi flagship, jer isti stoji koliko i zamjena zaslona na Mate X, a u slučaju potrebe servisiranja i cijene servisa će biti niže.