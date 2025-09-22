Asus ProArt PA32QCV je 6K IPS monitor visoke svjetline i preciznosti prikaza za profesionalce

SPECIFIKACIJE – Asus ProArt PA32QCV Ekran 31.5'' (6016 x 3384) / 60 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/ Edge LED Kontrast/Svjetlina 1500:1/ 400 cd/m2, 600 cd/m2 (peak) Vrijeme odziva 5 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 2 x Thunderbolt 4, USB C, 2 x USB A

Asus ProArt serija u imenu otkriva svoju primarnu namjenu spajajući profesionalizam i umjetnost, pa su kreativni profesionalci koji trebaju oštrinu i precizan prikaz boja glavna ciljana skupina za ovaj model. Osim visoke preciznosti boja i pokrivanja međunarodnih standarda boja, monitor se ističe Thunderbolt priključcima, KVM prekidačem, ali i LuxPixel tenologijom koja rješava problem refleksije ekrana bez umanjivanja svjetline.

Asus ProArt PA32QCV ima poslovni minimalistički dizajn. Svi su konektori smješteni straga i gledaju prema dolje, a izdvajamo HDMI 2.1, dva Thunerbolt 4 i DisplayPort 1.4 konekcije

Dizajnerski se Asus ProArt PA32QCV naslanja na prošle generacije i nema pretjeranog vizualnog odmaka. Ipak, pravokutna baza s metalik sivim pokrovom nešto je manja u odnosu na prošlogeneracijski 5K monitor. Stalak je iste boje i ima rupu za lakše upravljanje kablovima, a monitor je tanak i straga ima uredno plastično kućište s ProArt logom. Kako se radi o monitoru namijenjenom poslovnim okruženjima, omogućene su sve uobičajene napredne ergonomske značajke poput namještanja po visini, zakretanja, podešavanja nagiba i stavljanja u pivot način.

Monitor ima visoku 6016 x 3384 rezoluciju na 32'' IPS panelu, svjetlinu od 400 cd/m2 i pokriva 98% DCI-P3 te 100% sRGB spektra

Asus ProArt PA32QCV ima 10 bitni IPS panel s rubnim osvjetljenjem i kao najznačajniju karakteristiku donosi vrlo visoku rezoluciju od 6015 x 3384 piksela, što omogućuje iznimno oštar prikaz s gustoćom piksela od 218 PPI. Osim toga je Asus ugradio novu LuxPixel tehnologiju koja smanjuje refleksiju ambijentalnog osvjetljenja. Monitor inače ima svjetlinu od 400 cd/m2 koja doseže 600 u HDR prikazu, a tome svjedoči i DisplayHDR 600 certifikat. Asus ProArt PA32QCV pokriva 98% DCI-P3 i 100% sRGB spektra te u izborniku možete odabrati niz profesionalnih modova rada poput native (DCI-P3), sRGB ili BT.2020, a moguće je dodatno kalibrirati preko Asusovog DisplayWidget centra. Već tvornički kalibriran ima precizan delta E< 2 prikaz boja. Monitor podržava HDR10, ali ne i Dolby Vision, ima 60 Hz stopu osvježavanja panela, a zanimljivo je da i s ovakvim refresh rateom podržava FreeSync i G-Sync tehnologije.

Asus je omogućio napredne mogućnosti podešavanja koje uključuju i pivot

Ovaj model koji na našem tržištu ima cijenu od 1735 eura dolazi i bogato opremljen konektorima. Uz HDMI 2.1, tu su dva Thunderbolt 4 priključka te DisplayPort, a u USB hubu su dodatni USB C i dva USB A konektora. Novi ProArt ima i KVM prekidač, pa jednim setom periferije možete upravljati s više računala, pri čemu se zahvaljujući Thunderboltu mogu u daisy-chain lako povezati dva ovakva modela. Tipke za upravljanje OSD izbornikom i mali joysitck su na prednjoj donjoj strani monitora koji inače dolazi i s dva stereo zvučnika snage po 2 W.