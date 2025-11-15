Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG je 32'' 4K gaming OLED monitor s Dual Mode opcijom

SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG Ekran 32'' (3840 x 2160) / 240 Hz (480 Hz na Full HD) Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje OLED Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 300 cd/m2 (1000 peak) Vrijeme odziva 0,03 ms (GTG) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C, 3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm

Asus ima velik broj različitih gaming monitora i s relativno sličnim imenima, a Asus ROG Strix XG32UCWMG oslanja se na klasični OLED panel, ima glossy ekran i kao jednu od najvažnijih stavki ima Dual Mode način rada. Popis impresivnih specifikacija je dug, a uz to očekivano ide i nešto viša cijena, pa tako ovaj 4K gaming monitor stiže s cijenom od 1.179 eura. I dalje je visoka cijena najveća prepreka pri nabavci novih OLED modela, no ovdje se doista radi o high-end monitoru koji svojim karakteristikama donekle opravdava cijenu.

Monitor straga ima svjetleći logo ROG serije

Monitor ima metalnu tanku bazu koja ne zauzima previše prostora i iz nje se nastavlja robusni stalak s rupom za urednije provođenje kablova. Sam panel je kao i kod drugih OLED modela tanak, no kućište je ipak nešto deblje i u sebi ima i sustav hlađenja, dok je tu i svjetleći logo ROG serije i u pratećem softveru se može namještati mod rada. Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG nudi i vrlo dobre ergonomske mogućnosti, pa uz zauzimanje relativno malo mjesta na stolu donosi namještanje monitora po visini, zakretanje lijevo-desno i namještanje nagiba od 5 do 20 stupnjeva naprijed- natrag.

Treća generacija W-OLED panela uz visok kontrast ima i visoku svjetlinu, odličan prikaz crne, kao i za igrače važne brzi odziv i visoku stopu osvježavanja od 240 Hz, odnosno 480 Hz na Full HD razlučivosti

Jedan od Asusovih najjačih modela u ponudi stiže s 4K rezolucijom i W-OLED panelom treće generacije koji je sposoban za visoku svjetlinu od 1300 cd/m2. Kako uz to dolazi s gotovo savršenim prikazom crne i ogromnim kontrastom, ne čudi podrška za HDR10 prikaz. Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG ima stopu osvježavanja panela od 240 Hz, a spomenuti Dual Mode znači da se brzo može prebaciti u mod rada na Full HD rezoluciji kada refresh rate skače na 480 Hz. Tipka se kraj joysticka za upravljanje OSD izbornikom na izbočini ispod ekrana i gleda prema natrag. Osim visoke rezolucije, monitor pokriva 99% DCI-P3 spektra i ima precizan prikaz boja, pa se može koristiti i za profesionalne svrhe. Za gamere, kojima je primarno namijenjen, važniji su vjerojatno brzi odziv od ispod milisekunde te podrška za AMD FreeSync Premium te kompatibilnost s Nvidia G-Syncom.

Među konektorima se izdvajaju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te USB C

Asus je ugradio niz tehnologija za očuvanje OLED panela poput senzora za korisnike koji isključuje ekran kada nitko ne sjedi, zatim automatsko smanjivanje svjetline, detekcija logotipova i taskbara i druge funkcionalnosti. Monitor ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C konektore, a tu su još tri USB A te 3,5 mm audio priključak. Uz USB hub, monitor ima i KVM prekidač, pa s jednim setom periferije možete upravljati s više izvora.