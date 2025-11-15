Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG je 32'' 4K gaming OLED monitor s Dual Mode opcijom

Bogato opremljen gaming model donosi 240 Hz refresh rate u 4K rezoluciji i dvostruko većih 480 Hz na Full HD razlučivosti. Osim naprednog OLED panela, monitor ima brzi odziv, HDR i AMD FreeSync podršku i bogatu opremu

Bug.hr subota, 15. studenog 2025. u 06:25
SPECIFIKACIJE – Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG
Ekran 32'' (3840 x 2160) / 240 Hz (480 Hz na Full HD)
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  OLED
Kontrast/Svjetlina 1500000:1/ 300 cd/m2 (1000 peak)
Vrijeme odziva  0,03 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB C,  3 x USB 3.2 Type A , 3,5 mm

Asus ima velik broj različitih gaming monitora i s relativno sličnim imenima, a Asus ROG Strix XG32UCWMG oslanja se na klasični OLED panel, ima glossy ekran i kao jednu od najvažnijih stavki ima Dual Mode način rada. Popis impresivnih specifikacija je dug, a uz to očekivano ide i nešto viša cijena, pa tako ovaj 4K gaming monitor stiže s cijenom od 1.179 eura. I dalje je visoka cijena najveća prepreka pri nabavci novih OLED modela, no ovdje se doista radi o high-end monitoru koji svojim karakteristikama donekle opravdava cijenu.

Monitor straga ima svjetleći logo ROG serije
Monitor straga ima svjetleći logo ROG serije

Monitor ima metalnu tanku bazu koja ne zauzima previše prostora i iz nje se nastavlja robusni stalak s rupom za urednije provođenje kablova. Sam panel je kao i kod drugih OLED modela tanak, no kućište je ipak nešto deblje i u sebi ima i sustav hlađenja, dok je tu i svjetleći logo ROG serije i u pratećem softveru se može namještati mod rada. Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG nudi i vrlo dobre ergonomske mogućnosti, pa uz zauzimanje relativno malo mjesta na stolu donosi namještanje monitora po visini, zakretanje lijevo-desno i namještanje nagiba od 5 do 20 stupnjeva naprijed- natrag.

Treća generacija W-OLED panela uz visok kontrast ima i visoku svjetlinu, odličan prikaz crne, kao i za igrače važne brzi odziv i visoku stopu osvježavanja od 240 Hz, odnosno 480 Hz na Full HD razlučivosti
Treća generacija W-OLED panela uz visok kontrast ima i visoku svjetlinu, odličan prikaz crne, kao i za igrače važne brzi odziv i visoku stopu osvježavanja od 240 Hz, odnosno 480 Hz na Full HD razlučivosti

Jedan od Asusovih najjačih modela u ponudi stiže s 4K rezolucijom i W-OLED panelom treće generacije koji je sposoban za visoku svjetlinu od 1300 cd/m2. Kako uz to dolazi s gotovo savršenim prikazom crne i ogromnim kontrastom, ne čudi podrška za HDR10 prikaz. Asus ROG Strix OLED XG32UCWMG ima stopu osvježavanja panela od 240 Hz, a spomenuti Dual Mode znači da se brzo može prebaciti u mod rada na Full HD rezoluciji kada refresh rate skače na 480 Hz. Tipka se kraj joysticka za upravljanje OSD izbornikom na izbočini ispod ekrana i gleda prema natrag. Osim visoke rezolucije, monitor pokriva 99% DCI-P3 spektra i ima precizan prikaz boja, pa se može koristiti i za profesionalne svrhe. Za gamere, kojima je primarno namijenjen, važniji su vjerojatno brzi odziv od ispod milisekunde te podrška za AMD FreeSync Premium te kompatibilnost s Nvidia G-Syncom.

Među konektorima se izdvajaju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te USB C
Među konektorima se izdvajaju dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 te USB C

Asus je ugradio niz tehnologija za očuvanje OLED panela poput senzora za korisnike koji isključuje ekran kada nitko ne sjedi, zatim automatsko smanjivanje svjetline, detekcija logotipova i taskbara i druge funkcionalnosti. Monitor ima dva HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 i USB C konektore, a tu su još tri USB A te 3,5 mm audio priključak. Uz USB hub, monitor ima i KVM prekidač, pa s jednim setom periferije možete upravljati s više izvora.



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija