HP Omen 27QS u drugoj generaciji ima 280 Hz, HDR podršku i precizan prikaz boja na IPS panelu

U svojoj drugoj generaciji Omen je povisio stopu osvježavanja panela, donio osam zona lokalnog zatamnjenja koje osobito u HDR načinu povisuju kontrast, a tu je i podrška za Nvidia G-Sync, AMD FreeSync i VESA Adaptive Sync

SPECIFIKACIJE – HP Omen 27qs G2 Ekran 27'', WQHD (2.560 x 1.440) / 280 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS/Edge LED Kontrast/Svjetlina 1200:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2 x USB A, USB B, 3,5 mm

HP je s Omen 27QS G2 predstavio gaming monitor popularne 27'' dijagonale i 1440p rezolucije koji donosi bogat set mogućnosti poput preciznog prikaza boja, visoke stope osvježavanja panela i brzog odziva. Cijena na našem tržištu je 483 eura, a u nekim web trgovinama moguće je pronaći i nižu cijenu. Za IPS monitor ovih specifikacija je to možda malo previsok iznos u startu, no HP to dobrim dijelom opravdava setom naprednih mogućnosti.

Sjajno crno kućište straga ima dodatak LED traka s RGB osvjetljenjem

Monitor dolazi u sjajnoj crnoj boji s pravokutnom metalnom bazom i stalkom oštrih rubova. Tanki okviri oko panela su s tri strane, dok je na debljoj „bradi“ smješten logo Omen branda. Straga se nalazi veći Omen natpis i tanke LED trake koje mogu mijenjati boje u RGB spektru. Iza se nalazi i joystick za upravljanje OSD izbornikom kao i svi konektori. Straga prema dolje gledaju dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 kojeg ćete morati iskoristiti za iskorištavanje maksimalnog radnog takta, dva USB A, USB B te 3,5 mm audio konektor. Monitor omogućuje podešavanje po visini, nagib naprijed-natrag i postavljanje u pivot način, no ne i zakretanje.

HP Omen 27qs G2 ima IPS panel sa stopom osvježavanja od 280 Hz, brzim odzivom i službenom podrškom za G-Sync i FreeSync

HP Omen 27qs G2 stiže s IPS Black panelom koji nudi nativni kontrast nešto viši od klasičnih IPS modela, no i dalje je ta vrijednost ispod VA i daleko ispod OLED tehnologije. HP je stoga postavio osam zona lokalnog zatamnjenja koje donekle popravljaju situaciju. HP stiže s VESA DisplayHDR 400 certifikatom, a monitor pokriva i 100% sRGB te 95% DCI-P3 spektra. Na rezoluciji od 2560 x 1440 piksela ima i stopu osvježavanja panela od 280 Hz, a osim brzog odziva podržani su službeno Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium i VESA AdaptiveSync, a na raspolaganju je i MPRT tehnologija.

Osim OSD opcija za podešavanje spojenih slušalica, monitor dolazi i s integriranim stereo zvučnicima snage po 3 W koji bi mogli iznanaditi kvalitetom. Ukupno se radi o naprednom IPS gaming monitoru koji na prvu ima previsoku cijenu s obzirom na specifikacije.