LG UltraGear Evo 52G930B je gigantski gaming monitor s VA panelom i 240 Hz

I u vrijeme OLED, mini LED te RGB mini LED borbe za prestiž na vrhu, LG je predstavio VA gaming monitor cijene iznad 2000 eura. Razlog leži u veličini i tome što uz 52'' dijagonale ima HDR podršku, brzi odziv i 240 Hz

SPECIFIKACIJE – LG UltraGear Evo 52G930-B Ekran 52'' (5120 x 2160) / 240 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje VA/Edge LED Kontrast/Svjetlina 4000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 1 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, DisplayPort 2.1.USB C, 2 x USB A, 3,5 mm

Iako se svi proizvođači, uključujući i LG, trude izboriti za prestiž s novim tehnologijama i high-end modelima, i dalje se uz OLED i mini LED monitore, na tržište izbacuju i VA modeli. U ovom slučaju, LG je predstavio premium monitor koji kao glavnu karakteristiku ima veličinu od impresivnih 52'' dijagonale. Uz to, LG UltraGear Evo 52G930B ima i napredne ergonomske značajke, bogatu opremu te visoku svjetlinu. Ovaj model prvi put je predstavljen na ovogodišnjem CES-u, a pojavio se prvo na kineskom tržištu za nešto ispod 2200 dolara i očekivana cijena bi kod nas mogla ići iznad 2000 eura.

LG UltraGear Evo 52G930-B straga ima svjetleće trake u inače vrlo minimalističkom dizajnu

Ovaj ogromni monitor stoji na tankoj metalnoj peterokutnoj bazi i ima vrlo širok stalak. U dizajnu osim tankih rubova oko panela, najviše se ističe zakrivljenost od 1000R kako bi se dobio što veći stupanj uživljenosti u igre, a djelomično i sakrilo slabost VA panela u vidu lošijih kutova gledanja. Iako se doista radi o ogromnom monitoru, prostor koji zauzima na stolu nije pretjeran po dubini, a uz to ima i sve uobičajene ergonomske značajke izuzev pivota. Tako LG UltraGear Evo 52G930B možete podesiti po visini, nagibu i zakretati.

Iako se radi o vrlo velikom monitoru, ovaj zakrivljeni model, neće zauzeti pretjerano mjesta po dubini

Osnovica ovog monitora je HVA panel kojeg proizvodi LG Displays i ima solidni kontrast od 4000:1, ali i nešto višu svjetlinu od 400 cd/m2 koja u HDR prikazu ide i do 600 cd/m2, pa je tu i VESA DisplayHDR 600 certifikat. LG UltraGear Evo 52G930B ima dijagonalu od 52 inča i rezoluciju od 5120 x 2160 piksela koja se zove 5K2K. Ultraširoki monitor ima usmjerenje 21:9 i pokriva 95% DCI-P3 spektra boja. Kako mu je osnovna namjena igranje, tu se ističe brzinom odziva od jedne milisekunde i stopom osvježavanja panela od 240 Hz.

Podržan je AMD FreeeSync Premium i kompatibilnost s G-Sync te VESA Adaptive Syncom, pa bi slika trebala biti bez trganja na svim izvorima uključujući i konzole. Od ostalog, treba istaknuti opcije kao Black Stabilizer, virtualni nišan, brojač FPS-ova, ali i KVM prekidač u kompletu s podrškom za sliku kraj slike i sliku u slici.

Uz dva HDMI 2.1, tu su DisplayPort 2.1, USB C, dva USB A te 3,5 mm audio konektor

Da bi se iskoristio KVM prekidač, LG je opremio monitor s dva UBB konektora, a uz dva A, tu je USB C s isporukom 90 W. Od ostalih konektora su tu dva HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 te 3,5 mm audio izlaz. Monitor dolazi i s ugrađenim stereo zvučnicima.

Ukupno se radi o vrlo bogato opremljenom monitoru koji će se istaknuti veličinom, visokom rezolucijom i kvalitetnom reprodukcijom boja, no ovako visoka cijena u svijetu gdje postoji mnoštvo OLED alternativa bi mogla biti prevelik izazov.