Samsung M5 M50F pristupačnija je 27'' verzija monitora s IPS panelom i pametnim sučeljem

M50F za oko 220 eura donosi pametne mogućnosti Tizen operativnog sustava na IPS monitoru koji je u nekim dijelovima ponudio skromnije specifikacije kako bi cijena ostala povoljna

Bug.hr utorak, 10. ožujka 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Samsung  M5 M50F
Ekran 27'' (1920 x 1080) / 60 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/250 cd/m2
Vrijeme odziva  5 ms (GTG)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori 2 x HDMI 1.4 2x USB-A

Samsung M monitori označavaju pametne modele, odnosno uređaje koji dolaze s hvaljenim Tizen Smart sučeljem, dobro poznatim s njihovih televizora. Osim što ćete uz ovaj monitor dobiti daljinski upravljač i brojne aplikacije, radi se o modelu zanimljivog dizajna koji se oslanja na IPS panel i dolazi s nominalnom podrškom za HDR10. Kako bi cijena ostala nešto niža, Samsung nije ponudio najmoćnije specifikacije.

Monitor ima pravokutnu bazu, crno kućište i tanke rubove oko tri strane ekrana
Samsung M50F dolazi s pravokutnom sjajnom crnom bazom i relativno kratkim stalkom koji ne omogućuje osobito raznolika ergonomska podešenja, pa je od mogućih namještanja položaja monitora dostupna jedino promjena nagiba. Crno plastično kućište ima s tri strane vrlo tanke rubove, a ispod donje strane je smješteno dodatno ispupčenje na kojemu se smjestio logo proizvođača. Možda i najzanimljiviji dodatak je daljinski upravljač koji nema velik broj tipki, a uz pregledavanje pametnog sučelja omogućuje i lakši prolazak kroz postavke.

Sam monitor ima rezoluciju od 1920 x 1080 piksela, klasičnih 60 Hz i solidnu, no ne i previsoku svjetlinu od 250 cd/m2. Radi se o IPS panelu koji će imati dobru vidljivost iz kutova i kvalitetan prikaz boja, ali i nešto skromniji kontrast, pa je upitno koliko će podržani HDR10 format doista moći zasjati na ovom ekranu.

Bogato pametno sučelje Samsung je ugradio na bazični IPS panel Full HD rezolucije
Najvažniji prodajni adut monitora je pametno sučelje koje ga gotovo pretvara u televizor, osobito ako televizijske kanale pratite preko OTT aplikacije. Dostupni su svi popularni video steaming serivsi, brojne druge aplikacije, a moguće je jednostavno streamati sadržaj s mobilnih uređaja. Iako nema VRR i stiže sa 60 Hz, unutar pametnog sučelja nalazi se Centar za igre. Monitor dolazi i sa stereo zvučnicima snage 10 W te nudi prilagodljiv zvuk koji bi trebao analizirati sliku i na taj način optimizirati zvuk na temelju sadržaja. Kako bi se lakše iskoristile pametne mogućnosti, monitor dolazi s Wi-Fi 5 mogućnostima, a od konektora donosi dva HDMI 1.4, te dva USB A. Ovaj monitor na našem tržištu ima cijenu od 219 eura, a moguće ga je koristiti kao svestrani kućni uređaj sposoban za uredski rad, nezahtjevniji gaming te uživanje u multimedijalnim sadržajima dostupnim na bogatom pametnom sučelju.

