Samsung M5 M50F pristupačnija je 27'' verzija monitora s IPS panelom i pametnim sučeljem
M50F za oko 220 eura donosi pametne mogućnosti Tizen operativnog sustava na IPS monitoru koji je u nekim dijelovima ponudio skromnije specifikacije kako bi cijena ostala povoljna
|SPECIFIKACIJE – Samsung M5 M50F
|Ekran
|27'' (1920 x 1080) / 60 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|IPS/Edge LED
|Kontrast/Svjetlina
|1000:1/250 cd/m2
|Vrijeme odziva
|5 ms (GTG)
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|2 x HDMI 1.4 2x USB-A
Samsung M monitori označavaju pametne modele, odnosno uređaje koji dolaze s hvaljenim Tizen Smart sučeljem, dobro poznatim s njihovih televizora. Osim što ćete uz ovaj monitor dobiti daljinski upravljač i brojne aplikacije, radi se o modelu zanimljivog dizajna koji se oslanja na IPS panel i dolazi s nominalnom podrškom za HDR10. Kako bi cijena ostala nešto niža, Samsung nije ponudio najmoćnije specifikacije.
Samsung M50F dolazi s pravokutnom sjajnom crnom bazom i relativno kratkim stalkom koji ne omogućuje osobito raznolika ergonomska podešenja, pa je od mogućih namještanja položaja monitora dostupna jedino promjena nagiba. Crno plastično kućište ima s tri strane vrlo tanke rubove, a ispod donje strane je smješteno dodatno ispupčenje na kojemu se smjestio logo proizvođača. Možda i najzanimljiviji dodatak je daljinski upravljač koji nema velik broj tipki, a uz pregledavanje pametnog sučelja omogućuje i lakši prolazak kroz postavke.
Sam monitor ima rezoluciju od 1920 x 1080 piksela, klasičnih 60 Hz i solidnu, no ne i previsoku svjetlinu od 250 cd/m2. Radi se o IPS panelu koji će imati dobru vidljivost iz kutova i kvalitetan prikaz boja, ali i nešto skromniji kontrast, pa je upitno koliko će podržani HDR10 format doista moći zasjati na ovom ekranu.
Najvažniji prodajni adut monitora je pametno sučelje koje ga gotovo pretvara u televizor, osobito ako televizijske kanale pratite preko OTT aplikacije. Dostupni su svi popularni video steaming serivsi, brojne druge aplikacije, a moguće je jednostavno streamati sadržaj s mobilnih uređaja. Iako nema VRR i stiže sa 60 Hz, unutar pametnog sučelja nalazi se Centar za igre. Monitor dolazi i sa stereo zvučnicima snage 10 W te nudi prilagodljiv zvuk koji bi trebao analizirati sliku i na taj način optimizirati zvuk na temelju sadržaja. Kako bi se lakše iskoristile pametne mogućnosti, monitor dolazi s Wi-Fi 5 mogućnostima, a od konektora donosi dva HDMI 1.4, te dva USB A. Ovaj monitor na našem tržištu ima cijenu od 219 eura, a moguće ga je koristiti kao svestrani kućni uređaj sposoban za uredski rad, nezahtjevniji gaming te uživanje u multimedijalnim sadržajima dostupnim na bogatom pametnom sučelju.