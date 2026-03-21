LG C6 je srednja kategorija OLED ponude proizvođača i ovisno o veličini ima različite tipove panela

SPECIFIKACIJE – LG EVO AI OLED65C6 Ekran 65 OLED / 4K (3.840 x 2.160) / 120 (165) Hz HDR Da (Dolby Vision, HDR 10, HLG) Konektori 4x HDMI 2.1, 2 x USB Mreža LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 Procesor α11 AI Processor 4K Gen3 Softver WebOS 26

LG je među prvima od velikih takmaca na tržištu televizora koji nove modele izbacuje na tržište. Tako su C i G serije predstavljene na CES-u već krenule na određenim tržištima u prodaju. LG C6 kao i prethodnik predstavlja srednju kategoriju ponude iznad ulazne B serije i flagship G modela. Ove godine ta se crta razdvajanja između kategorija postavila unutar same C serije i to na način da veličine od 42, 48, 55 i 65 inča dolaze s klasičnim WOLED panelima, dok oni najveći modeli od 77 i 83 inča imaju noviju Tandem OLED tehnologiju.

Kao i ostali OLED modeli, LG G6 ima izrazito tanak panel

Vizualno, LG C6 nema neke velike razlike u odnosu na prethodnika, no teško je nešto i promijeniti kada većina novih televizora slijedi dizajn bez ruba, pa mahom viđamo velike panele okružene vrlo tankim okvirima što je i ovdje slučaj sa sve četiri strane. Televizor dolazi s centralnom metalnom širokom bazom. Iz profila je C6 vrlo tanak i kutija u kojoj je smješten hardver i konektori je nešto manja. Televizor je atraktivan, no osim vanjskog izgleda, doista sjaji kada se upali.

LG G6 u veličini od 65'' ima na američkom tržištu istu početnu cijenu od 2699 dolara. Kako se radi o modelu s malim promjenama, za LG najopasniji konkurent je njegov prethodnik kojeg u ovoj veličini na našem tržištu možete nabaviti za 1399 eura. Ako kupujete model manji od 77 inča teško ćete opravdati kupovinu, barem dok ne prođe neko vrijeme i cijene počnu padati. Popularna veličina od 65'' stiže s WOLED panelom, no zahvaljujući α11 AI Gen3 procesor s čipom koji sada koristi 12-bitno procesiranje, ovaj bi televizor trebao doći sa zamjetno preciznijom reprodukcijom boje, a tu je i poboljšana svjetlina koja je već i u C5 modelu bila impresivna.

Od poznatog WOLED panela novi procesor izvlači još više mogućnosti. Uz višu svjetlinu, viši refresh rate od 165 Hz tu su podrška za Dolby Vision, HDR10 i HLG formate HDR-a

Procesor ima i tehnologiju Dual AI Super Resolution koji omogućuje AI modelu da dvaputa analizira sadržaj prilikom upscalea na višu rezoluciju. I dalje se radi o tehnologiji koja ima skoro savršen prikaz crne, ogroman kontrast i odlične predispozicije za prikaz HDR sadržaja. LG i ove godine podržava Dolby Vision, HDR 10 i HLG standarde HDR-a, no i dalje nema HDR10+ podrške, kao ni novog Dolby Vision 2 formata.

Ova serija donosi novosti i za igrače, pa sada PC gameri mogu očekivati 165 Hz stopu osvježavanja panela u igrama. Uz brzi odziv od ispod jedne milisekunde, set gaming opcija uključuje podršku za VRR, ALLM i Dolby Vision za igre. LG Game Optimiser sučelje omogućuje igračima podešavanje opcija za vrijeme igranja igara, a unutar WebOS 26 pametnog sučelja podržani su cloud gaming servisi. Upravo je WebOS jedna od jačih strana svih LG modela s velikim izborom aplikacija i intuitivnim kretanjem kroz izbornike koji sada imaju prečace za brži pristup nedavno gledanim sadržajima, mogućnost personaliziranih widgeta, ali i dalje su tu veliki banneri s reklamama. Televizor dolazi s 2.2 audio sustavom i sva četiri HDMI konektora 2.1 verzije. Ukupno se radi o bogato opremljenom modelu koji isporučuje iznimne performanse, a najveći izazov biti će nagovoriti kupce na novi model dok je vrlo slična prošla generacija na tržištu sa zamjetno nižom cijenom.