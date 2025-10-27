Samsung je OLED tehnologiju predstavio i u G5 seriji s Odyssey G50SF modelom

Samsung je predstavio novi Odyssey igrači monitor poseban po tome što u srednju kategoriju G5 serije donosi OLED tehnologiju, pa je samim time čini dostupnijom širem krugu korisnika

SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G5 G50SF Ekran 27'' (2560 x 1440) / 180 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD - OLED Kontrast/Svjetlina 1000000:1/ 200 cd/m2 Vrijeme odziva 0,03 ms Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm

OLED po mnogočemu pruža superiornu kvalitetu reprodukcije slike i sve se više probija po različitim segmentima ponude računalnih monitora. Osnovni razlog zbog kojeg se i dalje vrlo živahno na tržištu drže VA i IPS monitori je visoka cijena OLED tehnologije i ona definitivno još nije za sve korisnike. Samsung je napravio prvi korak koji bi mogao promijeniti ovakvo stanje i to predstavljanjem na nekoliko svjetskih tržišta novi Odyssey G5 G50SF s vrlo konkurentnom cijenom od oko 570 dolara. I dok je to i dalje iznad cijene modela sličnih specifikacija drugih tehnologija, OLED se ipak cijenom približio srednjoj klasi.

Kratak stalak spaja se pri dnu monitora, pa od ergonomskih opcija nudi samo nagib naprijed natrag

Dizajn uključuje široku bazu i kratak stalak koji se s monitorom spaja pri dnu stražnje strane , pa se monitor ne odlikuje nekim osobitim ergonomskim mogućnostima. Samsung Odyssey G5 G50SF ima standardno tanke rubove oko panela, a sa stražnje strane nema svjetleće elemente, dok su svi dostupni konektori smješteni iznad spoja stalka i monitora. Samsung je ponudio HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i 3,5 mm audio konektor.

Najvažnija karakteristika monitora je njegov QD-OLED panel dijagonale 27'' i rezolucije 2560 x 1440 točaka. Quantum Dot sloj poboljšava prikaz boja, što se nadovezuje na ogroman kontrast i savršen prikaz crne koju nudi OLED. Za igrače, kojima je uređaj namijenjen, važne stavke su 180 Hz stopa osvježavanja panela i brz odziv od ispod 1 milisekunde. Isto tako su podržani AMD FreeSync i monitor je kompatibilan s G-Syncom.

Samsung Odyssey G5 G50SF stiže s 27'' QD-OLED panelom 1440p rezolucije i stopom osvježavanja od 180 Hz

Kao i mnoštvo uređaja ovog proizvođača za 2025. godinu, Samsung je primijenio Glare Free tehnologiju za smanjenje odbljeska. Odyssey G50SF dolazi s podrškom ha HDR10 i pokriva 99% DCI-P3 spektra, pa može poslužiti kao dobra alternativa i za poslovne namjene, pri čemu bi ipak tražili višu rezoluciju.

Samsung je ugradio i sustave za zaštitu OLED ekrana od burn-in efekta i to kroz sustav termalne modulacije, detekcije logotipova i taskbara te screensaver. Sa zanimanjem očekujemo dolazak na domaće tržište kako bi vidjeli koja će biti krajnja cijena i da li će se ispuniti ideja o pristupačnom gaming OLED monitoru.