Samsung je OLED tehnologiju predstavio i u G5 seriji s Odyssey G50SF modelom
Samsung je predstavio novi Odyssey igrači monitor poseban po tome što u srednju kategoriju G5 serije donosi OLED tehnologiju, pa je samim time čini dostupnijom širem krugu korisnika
|SPECIFIKACIJE – Samsung Odyssey G5 G50SF
|Ekran
|27'' (2560 x 1440) / 180 Hz
|Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje
|QD - OLED
|Kontrast/Svjetlina
|1000000:1/ 200 cd/m2
|Vrijeme odziva
|0,03 ms
|Kutovi gledanja (hor./vert.)
|178 / 178°
|Konektori
|HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, 3,5 mm
OLED po mnogočemu pruža superiornu kvalitetu reprodukcije slike i sve se više probija po različitim segmentima ponude računalnih monitora. Osnovni razlog zbog kojeg se i dalje vrlo živahno na tržištu drže VA i IPS monitori je visoka cijena OLED tehnologije i ona definitivno još nije za sve korisnike. Samsung je napravio prvi korak koji bi mogao promijeniti ovakvo stanje i to predstavljanjem na nekoliko svjetskih tržišta novi Odyssey G5 G50SF s vrlo konkurentnom cijenom od oko 570 dolara. I dok je to i dalje iznad cijene modela sličnih specifikacija drugih tehnologija, OLED se ipak cijenom približio srednjoj klasi.
Dizajn uključuje široku bazu i kratak stalak koji se s monitorom spaja pri dnu stražnje strane , pa se monitor ne odlikuje nekim osobitim ergonomskim mogućnostima. Samsung Odyssey G5 G50SF ima standardno tanke rubove oko panela, a sa stražnje strane nema svjetleće elemente, dok su svi dostupni konektori smješteni iznad spoja stalka i monitora. Samsung je ponudio HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 i 3,5 mm audio konektor.
Najvažnija karakteristika monitora je njegov QD-OLED panel dijagonale 27'' i rezolucije 2560 x 1440 točaka. Quantum Dot sloj poboljšava prikaz boja, što se nadovezuje na ogroman kontrast i savršen prikaz crne koju nudi OLED. Za igrače, kojima je uređaj namijenjen, važne stavke su 180 Hz stopa osvježavanja panela i brz odziv od ispod 1 milisekunde. Isto tako su podržani AMD FreeSync i monitor je kompatibilan s G-Syncom.
Kao i mnoštvo uređaja ovog proizvođača za 2025. godinu, Samsung je primijenio Glare Free tehnologiju za smanjenje odbljeska. Odyssey G50SF dolazi s podrškom ha HDR10 i pokriva 99% DCI-P3 spektra, pa može poslužiti kao dobra alternativa i za poslovne namjene, pri čemu bi ipak tražili višu rezoluciju.
Samsung je ugradio i sustave za zaštitu OLED ekrana od burn-in efekta i to kroz sustav termalne modulacije, detekcije logotipova i taskbara te screensaver. Sa zanimanjem očekujemo dolazak na domaće tržište kako bi vidjeli koja će biti krajnja cijena i da li će se ispuniti ideja o pristupačnom gaming OLED monitoru.